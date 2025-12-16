[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오가 카카오톡 친구탭 첫 화면을 개편 이전으로 복원한다.

카카오는 16일 “카카오톡 친구탭에서 친구목록을 바로 볼 수 있도록 하는 업데이트(버전 25.11.0)를 순차적으로 진행한다”고 밝혔다.

이에 따라 이날부터 이용자 상황에 맞게 업데이트가 순차적으로 이뤄진다.

이번 업데이트로 카카오톡 친구탭에서 친구 목록이 보여지는 화면을 기본으로 사용할 수 있게 된다. 상단에 ‘친구’와 ‘소식’ 두 가지 옵션이 분리 제공돼, 이용자 성향과 필요에 따라 선택해 사용할 수 있다. 친구 옵션에서는 친구 목록을 볼 수 있고, 소식 옵션을 선택하면 격자형 피드로 제공되는 친구 소식을 확인할 수 있다.

카카오는 지난 9월 대대적인 개편을 통해 친구탭 목록을 격자식 피드 형태로 바꾼 바 있다. 하지만 친목을 위한 소통 외에도 업무용으로 카카오톡을 쓰는 한국 이용자의 특성상 불편을 호소하는 이용자들의 목소리가 커지자, 연내에 친구목록을 메인 화면으로 되돌리겠다고 발표했다.