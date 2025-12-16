두차례 유찰로 최저가 4.9억 257평 대지, 학군·교통 양호

경기도 의정부시 녹양동에 있는 단독주택이 3차 경매에 부쳐지며 실수요자와 투자자들의 관심을 끌고 있다. 해당 주택은 대지면적 884㎡(약 267평)의 넓은 부지와 함께 우수한 입지 조건을 갖추고 있어 주목된다.

경·공매 전문 데이터업체 지지옥션에 따르면, 이번 경매는 한국투자저축은행과 개인이 임의경매를 신청해 진행되는 것으로, 3차 최저입찰가는 4억9762만원이다. 당초 2024년 10월 15일에 10억1555만원의 감정가로 1차 매각이 진행됐지만 유찰됐고, 11월 19일 2차 매각에서는 가격이 약 30% 낮아진 7억1088만원으로 조정됐음에도 또다시 낙찰자가 나타나지 않았다.

24일 열리는 3차 매각에서도 응찰자가 없을 경우 내년으로 경매 일정이 연기되며, 최저입찰가는 3억원대까지 하락할 가능성이 있다.

이 주택은 2015년 12월 사용승인을 받아 건축된 지 약 10년을 맞이한 단독주택이다. 건물 연면적은 223.9㎡(약 67.7평)이며, 주택 본체 외에도 보일러실, 발코니, 태양광설비 등 제시외 물건 약 50㎡가 포함돼 있다.

가장 큰 장점은 200평이 넘는 넓은 대지면적이다. 단독주택은 주변이 대부분 전답으로 둘러싸여 있으며, 인근 주택과의 간격도 넓어 쾌적한 전원생활을 원하는 수요자들에게는 적합한 입지다. 특히 도시 외곽에 위치하고 있음에도 교통, 학군, 생활 인프라가 고루 갖춰져 있어 활용도 면에서 높은 평가를 받고 있다.

교육환경도 우수하다. 도보 10분 거리에는 경기도 유일의 과학고등학교인 경기북과학고가 있어 교육 여건이 뛰어나다. 인근에는 버들개초등학교와 녹양중학교가 있어 자녀를 둔 가족단위의 거주에도 적합하다는 평가다. 모두 도보 통학이 가능한 거리다.

교통 접근성 또한 나쁘지 않다. 수도권 1호선 녹양역까지 차량으로 약 8분이면 이동할 수 있으며, 인근에는 의정부역도 있어 의정부 중심 상권 접근이 용이하다. 또 의정부IC에서 동부간선도로를 이용하면 서울 강북권 주요 업무지구인 광화문까지 약 1시간 이내에 도달할 수 있어 출퇴근 수요도 흡수할 수 있는 위치다.

주의할 점도 있다. 해당 물건은 농지를 포함하고 있어 낙찰자는 매각결정기일까지 ‘농지취득자격증명서’(농취증)를 의정부지방법원에 제출해야 한다. 다만, 해당 주택은 농업진흥지역 외에 있기 때문에 주말체험농장 등의 용도로 농지를 소유할 수 있으며, 이로 인해 농취증 발급은 비교적 수월할 것으로 예상된다. 윤성현 기자