특별시·특별자치시·광역시 중 1위 달성

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 국토교통부(국토부)가 올해 실시한 전국 지방자치단체 건축행정평가에서 가장 높은 점수를 받아 최우수 지자체로 선정됐다고 16일 밝혔다.

건축행정평가는 국토부가 건축행정의 건실한 운영을 유도하기 위해 1999년부터 매년 전국 모든 지방자치단체의 건축행정을 종합적으로 평가하는 제도이며 일반·특별부문으로 구분해 운영된다.

이번 평가는 전국 246개 지자체를 대상으로 ▷건축행정의 절차의 합리성 ▷건축안전 관리 ▷건축행정 개선노력 등 5개 항목 28개 세부 지표에 대해 종합적으로 이뤄졌다.

시는 건축물 정기점검 및 위반건축물 관리 노력 등 유지관리 적정성 분야에서 우수한 성과를 인정받아 특별시·특별자치시·광역시 중 1위를 달성했다.

시는 건축행정 건실화를 위해 건축심의 및 인허가 절차를 합리적으로 운영하고, 법정 처리 기한 준수와 심의 결과 공개 등 투명하고 공정한 건축행정 운영을 지속적으로 추진해 왔다.

또한 건축물 안전관리를 통해 시민 안전 확보에도 적극적으로 나서고 있으며, 녹색건축을 확산해 지속 가능한 탄소중립 도시를 조성하기 위해 노력하고 있다.

시는 민간·건축해체 공사장 등 현장 중심의 안전점검을 통해 안전사고 예방에 집중해 왔으며, 건축 관계자를 대상으로 안전교육을 정기적으로 실시해 건축물 관련 안전사고 발생률을 최소화하려고 노력하고 있다.

이와 함께 공공건축물 제로에너지건축물 예비인증 추진, 공공건축물 그린리모델링 사업 등 녹색건축 기반 확충에 힘쓰고 있다.

배성택 시 주택건축국장은 “이번 평가 결과는 신속하고 공정한 건축행정을 구현하기 위해 우리시가 지속적으로 제도를 개선해 온 노력의 성과”라며 “앞으로도 시민의 안전과 편의를 최우선으로 하는 적극적이고 능동적인 건축행정을 통해 도시 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.