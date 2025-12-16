‘글로벌 물류공급망 거점 구축 전략’ 글로벌 상위 50대 물류기업 3개 육성 물류망 ‘임차→소유’...항만터미널도 10곳 구축

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 2030년까지 4조5000억원 이상을 투입해 해외 공공지원 물류센터 40곳과 컨테이너 항만터미널 10곳을 확보하는 ‘글로벌 물류공급망 거점 구축 전략’을 본격 추진한다.

수출입 의존도가 높은 한국 경제의 구조적 취약성을 보완하기 위해 해외 물류망을 임차 중심에서 지분·소유 중심으로 전환하겠다는 구상이다.

해양수산부는 16일 열린 산업경쟁력강화 관계장관회의 겸 성장전략 태스크포스(TF) 회의에서 이 같은 내용을 담은 ‘글로벌 물류공급망 거점 확보 전략’을 발표했다.

이번 전략은 미국의 관세 인상과 지정학적 갈등 장기화로 글로벌 물류 공급망 불안정성이 상시화된 상황에서 이에 대응할 수 있는 해외 물류 인프라가 충분하지 않다는 판단에서 마련됐다.

현재 국내 15개 물류기업이 운영 중인 해외 물류센터 가운데 자가 보유 비중은 8.8%에 불과하다. 해운 경쟁력과 직결되는 해외 컨테이너 항만터미널 역시 지분을 확보한 곳이 7곳에 그치는 등 공급망 통제력이 취약하다는 평가다.

이에 따라 정부는 2030년까지 해외 공공지원 물류센터 40개소와 해외 항만터미널 10개소를 확보하고, 글로벌 상위 50대 물류기업 3개 사를 육성하는 것을 목표로 설정했다. 우선 미국·캐나다·멕시코·베트남 등 최근 10년간 교역량과 해외 직접투자액을 기준으로 선정한 11개 주요 거점국을 중심으로 물류창고와 컨테이너 야드 등 보관·처리 시설 투자를 확대한다. 이들 지역에 해양진흥공사와 항만공사가 참여하는 공공지원 물류 기반 시설을 현재 9개소에서 2030년까지 40개소로 늘릴 계획이다.

컨테이너 항만터미널은 단기간 내 운영권 확보가 어려운 현실을 고려해 우량 터미널의 지분을 먼저 확보한 뒤 단계적으로 운영권을 확대하는 전략을 추진한다. 이를 위해 정부와 국적선사, 해진공, 항만공사, 국적 운영사가 참여하는 ‘컨테이너 터미널 확보 협의체(가칭)’를 구성하고, 단기적으로는 1조원 규모 글로벌 컨테이너 터미널 투자 펀드를 조성해 지분 확보에 나선다. 중장기적으로는 터미널 운영권까지 확보하고, 해외 터미널 운영을 전담할 ‘한국형 글로벌 터미널 운영사(K-GTO)’ 설립도 검토한다.

에너지·곡물 등 전략 화물 대응을 위해 해외 벌크 터미널 확보에도 나선다. 민간 기업이 투자 대상을 발굴하면 해진공과 항만공사 등이 공동사업자로 참여하는 방식이다. ‘친환경 선박연료 인프라 펀드(1조원)’와 ‘항만 스마트화 펀드(5000억원)’를 활용해 국내 노후 항만시설 현대화도 병행한다.

국내 물류기업의 해외 진출을 뒷받침하기 위한 검토-투자-안착으로 이어지는 전 주기 지원 체계도 구축한다. 사전 단계에서는 타당성 조사 지원 한도를 1억원에서 2억원으로 높이고, 투자 단계에서는 글로벌 물류공급망 투자 펀드를 1조원에서 2조원으로 확대한다. 추가된 1조원 중 3000억원은 중소·중견 물류기업 전용 블라인드 펀드로 조성한다. 해외 사업 안착 단계에서는 현지 규제 대응, 화주 확보, 인력 채용 등을 공공 부문이 함께 지원한다.

김성범 해수부 차관은 “불확실성이 커진 글로벌 물류 환경에서 해외 물류거점 확보는 공급망 안정화를 위한 핵심 과제”라며 “이번 전략을 통해 물류 경쟁력을 강화하고 수출입 경제를 안정적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.