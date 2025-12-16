올시즌 6승, 17회 TOP10 “기복 없는 성적 자랑스러워”

[헤럴드경제=조용직 기자] 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 4년 연속 미국프로골프(PGA) 투어 올해의 선수로 뽑혔다.

PGA 투어는 16일(한국시간) 올해의 선수에게 주는 잭 니클라우스 어워드 수상자로 셰플러가 선정됐다고 발표했다.

이로써 셰플러는 2022년부터 올해까지 4년 연속 수상자가 됐다. 1990년 창설된 잭 니클라우스 어워드에서 4연속 수상 기록은 1999년부터 2003년까지 5년 연속 수상한 타이거 우즈(미국)에 이어 두 번째다.

셰플러는 올 시즌 20개 출전 대회 중 6개 대회에서 우승 트로피를 쓸어 담으며 최고의 시즌을 보냈다.

지난 5월에 열린 더CJ컵 바이런 넬슨에서 최종 합계 31언더파 253타로 PGA 투어 72홀 최소타 타이기록을 세우며 시즌 첫 승을 거뒀고, 곧바로 시즌 두 번째 메이저 대회인 제107회 PGA 챔피언십 우승 트로피를 들었다.

그 후 메모리얼 토너먼트에서 2연패를 달성했고 시즌 마지막 메이저 골프대회 디오픈을 제패했다. PGA 투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW 챔피언십 우승 트로피를 든 뒤 시즌 마지막 정규 출전 대회 프로코어 챔피언십에서 시즌 6번째 타이틀을 획득했다.

또한 상금 1위(2765만9550달러), 평균 타수 1위(68.131타) 등 PGA 투어가 집계하는 17개 부문에서 1위에 올랐다.

지난 시즌 7승을 거둔 그는 우즈에 이어 2년 연속 PGA 투어 6승 이상을 거둔 두 번째 선수다.

올 시즌 컷 탈락은 단 한 번도 없었고 톱10 성적은 올 시즌 PGA 투어 최다인 17번을 기록한 셰플러는 “올 시즌 기복 없이 일관된 성적을 냈다는 것이 가장 자랑스럽다”고 소감을 밝혔다.

2025시즌 올해의 선수는 올 시즌 정규대회에 15회 이상 출전한 투어 회원들이 4일부터 12일까지 진행한 투표로 선정했다.

지난 6월 로켓 클래식에서 우승한 올드리치 포트기터(남아공)는 올해의 신인선수에게 주는 아널드 파머상을 받았다.