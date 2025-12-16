서대문 연희1구역에 959가구 공급 부산 이어 서울서도…브랜드 본격 확장

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 서울에서 처음으로 하이엔드 주거 브랜드 ‘드파인(DE’FINE)’을 선보인다.

SK에코플랜트는 서울 서대문구 연희동 533-5번지 일원 연희1구역 재개발 구역에 들어서는 ‘드파인 연희’를 통해 서울 고급 주거 시장에 본격 진출한다고 15일 밝혔다. 해당 단지는 지하 4층~지상 29층, 13개 동, 총 959가구 규모로 구성되며 이 중 332가구가 일반분양 물량이다. 공급 면적별로는 전용 59㎡ 172가구, 74㎡ 24가구, 75㎡ 23가구, 84㎡ 112가구, 115㎡ 펜트하우스(PB) 1가구 등으로 구성된다.

‘드파인 연희’는 2022년 SK에코플랜트가 론칭한 프리미엄 브랜드 ‘드파인’의 서울 첫 적용 단지다. 앞서 ‘드파인 광안’을 통해 부산 수영구에 첫 선을 보인 바 있으며, 당시 1순위 청약에서 평균 13.1대 1, 최고 47대 1의 경쟁률을 기록하며 프리미엄 브랜드로서의 가능성을 입증했다.

SK에코플랜트는 이번 ‘드파인 연희’ 공급을 통해 연희동이 지닌 고유의 주거 유산과 현대적 하이엔드 상품성을 결합해 서울 서북권의 새로운 주거 기준을 제시하겠다는 전략이다.

연희동은 서울 강북권에서 주요 업무지구 접근성이 뛰어난 입지로 평가받는다. 단지 인근에 위치한 궁동근린공원, 홍제천 등 자연 친화적 요소뿐만 아니라 명문 학군과도 가까워 교육 여건도 우수하다. 여기에 DMC, 광화문, 여의도 등 서울 핵심 업무지구와의 직주근접성도 장점으로 꼽힌다.

단지는 남향 위주의 동 배치, 4베이 판상형 구조(일부 가구 제외) 적용, 특화 평면 설계등을 통해 공간 활용성을 높였으며, 이 일대에서는 보기 드문 수준의 다채로운 커뮤니티 시설도 조성된다. 피트니스와 GX룸을 비롯해 실내 골프연습장과 스크린골프, AR 퍼팅존, 다목적 실내운동장 등 건강과 여가를 위한 공간이 마련된다. 게스트하우스, 사우나, 웰컴라운지 등 하이엔드 라이프스타일을 지원하는 시설도 갖춘다.

SK에코플랜트 관계자는 “프리미엄 브랜드 ‘드파인’의 서울 첫 단지인 만큼, 입지와 설계, 상품성 모든 면에서 완성도를 높였다”며 “서울 하이엔드 주거 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다. ‘드파인 연희’는 내년 1월 본격적인 분양에 돌입할 예정이다.