이진우 전 수방사령관 진술 “‘국회의원 끌어내라’ 지시 들은 바 없다” “‘체포’는 내가 한 말”

[헤럴드경제=문영규 기자] 이진우 전 육군수도방위사령관이 지난해 12·3비상계엄 약 1달 전 한 모임에서 윤석열 전 대통령이 술에 취해 한동훈 전 국민의힘 대표를 언급하며 자신이 배신당했다는 취지의 발언을 했다고 진술했다.

서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 15일 윤 전 대통령의 내란 우두머리 등 혐의 사건 속행 공판에서 이 전 사령관에 대한 증인신문을 진행했다.

이 전 사령관은 지난해 11월 9일 국방부 장관 공관 모임에서 윤 전 대통령이 만취한 상태로 한 전 대표에 대한 실망이 크다고 푸념하며 “‘나는 꼭 배신당한다’라고 말하며 저분(한 전 대표)의 이름을 호명했다”고 말했다.

그는 “해당 발언을 듣고 압박감을 느꼈다”며 “우리(군인)도 나라에 충성하라면서 왜 마음을 흔드시나 그런 생각이 들었다”고 덧붙였다.

이 전 사령관은 “‘사람이 고립돼있으면 오해도 하고 의심도 하는구나, 대통령이면 제일 어른인데 참 인간은 같구나’ 라고 생각했다”며 당시 윤 전 대통령이 계엄에 대한 언급은 하지 않았다고 말했다.

이후 그는 자신의 휴대전화 메모에 해당 모임을 기록하며 ‘구중궁궐’(九重宮闕)이라는 표현을 기록했다고 전했다.

이 전 사령관 “‘국회의원 끌어내라’ 지시 들은 바 없다”

이 전 사령관은 비상계엄 당시 본회의장에서 국회의원을 끌어내라는 지시를 윤석열 전 대통령으로부터 듣지도, 부하들에게 전하지 않았다고 진술했다.

그는 기존 검찰 조사 및 법정에서 내놓은 진술에 대한 기억을 혼동하는 와중에도 윤 전 대통령과의 통화에서 ‘총’, ‘4명에 1명씩’ 등 파편적인 단어들이 기억이 난다고 증언했다.

또한 부하들에게 ‘4명이 들어가면 1명 들어낼 수 있지 않느냐’, ‘끌어내라’는 지시를 한 적 없는지 묻는 변호인 측 질의에 “전혀 기억이 없다”고 말했다.

이어 “민간인을 총쏘라든가, 국회의원 체포하라고 그러면 어느 군인이 그것에 반응하느냐”고도 했다.

진술 번복·정정 “‘체포’라는 말, 尹 아닌 내가 한 것”

이 전 사령관은 과거 검찰 조사 및 군사법원에서 내놓은 자신의 증언에 대해 “기억이 왜곡됐다”며 일부 진술을 번복하고 정정했다.

그는 자신이 검찰 조사에서 ‘체포’라는 말을 썼지만 사실이 아니라고 번복했다.

이 전 사령관은 “(조사에서) 체포하란 말도 했는데 나중에 보니 전혀 아니다”라며 “TV를 보고 조사를 받다 보니 그렇게 상상한 것”이라고 했다.

그러면서 “‘우리 병력 건드리면 체포하라, 끄집어내라’고 제가 말해놓고 대통령이 말한 것처럼 얘기했다”며 “왜곡이란 것이 정말 크다는 생각이 들었다”고 덧붙였다.

다만 비상계엄 당일 윤 전 대통령으로부터 받은 구체적인 지시 내용이 기억나지 않는다면서도 ‘총’, ‘4명이 한명씩’, ‘문 부수고 들어가라’는 말은 정확히 기억난다고 진술했다.

내란 특별검사팀이 조사 당시 진술을 강요한 바가 없다고 말하자 이 전 사령관은 “저도 강요가 없었다는 것 인정하는데, 스스로 그렇게 믿었다”면서 “12·3 비상계엄 이후 매일 TV를 보고 조사를 받다 보니 그렇게 상상하게 됐다”고 말하기도 했다.