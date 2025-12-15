광주대 RISE사업단, ‘글로벌 SDGs 실천 혁신기업 사례’ 특강

한서대 안승권 교수 초청, 전공과 창업 연계 강조

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진) RISE사업단 창업교육센터는 최근 재학생들이 글로벌 시대의 가치를 이해하고 혁신적인 창업에 도전할 수 있도록 도움을 주기 위해 한서대학교 안승권 교수 초청 특별 강연을 진행했다.

안 교수는 ‘글로벌 SDGs 실천 혁신기업 사례’를 주제로 창업의 본질을 새로운 관점에서 정의하며 학생들의 인식을 넓혔다. 안 교수는 “창업이란 곧 사람을 모으는 활동이며, 성공한 사람은 사람을 많이 모은 사람이다”라며 “학생들이 전공 분야에서 습득하는 지식과 기술은 사람을 모으는 콘텐츠로서의 가치를 지닌다”고 말했다.

이어 UN SDGs를 통한 지속가능한 창업 방향 제시를 위한 17가지 주요 목표와 167개의 세부 목표 등을 소개하며, 이 목표들이 미래 창업아이디어의 원천이자 방향성이 될 수 있음을 강조했다.

노선식 사업단장은 “이번 특강을 통해 학생들이 지역을 넘어 글로벌 사회 문제 해결에 기여하는 창업가로 성장하는 비전을 갖기를 기대한다”며, “앞으로도 사회적 가치와 혁신을 결합한 융합형 창업 교육을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.