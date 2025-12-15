[헤럴드경제= 이권형기자] SOC 공기업 최초 청렴·윤리·인권 국제인증 ‘3관왕’…윤리경영 성과 인정한국철도공사(코레일)가 국제표준화기구(ISO) 공인 인증기관인 중소벤처기업인증원으로부터 규범준수 경영시스템(ISO 37301)과 부패방지 경영시스템 통합인증을 획득했다고 15일 밝혔다.

규범준수 경영시스템(ISO 37301)은 기업이 법률, 규정 등을 준수하고 내부통제를 위해 구축한 시스템을 평가해 인증하는 제도다.

부패방지 경영시스템(ISO 37001)은 조직 내 부패를 사전에 예방하기 위해 교육, 내부 감사, 제보 시스템 등 대응 체계를 갖춘 기관에 부여되는 국제표준이다.

코레일은 ▷다양한 교육을 통한 임직원 청렴의식 내재화 ▷효율적인 리스크 관리 시스템 구축‧운영 ▷내부규정 제정과 이해충돌방지담당관 지정 등 이해충돌 방지 강화 노력 등으로 우수한 평가를 받았다.

이로써, 코레일은 지난 7월 인권경영시스템(HRMS) 인증까지 취득해, SOC 공기업 최초로 ▷청렴 ▷윤리 ▷인권분야의 국제인증 3종을 모두 보유하게 됐다.

권영주 코레일 인재경영본부장은 “3개 인증 획득은 임직원 모두가 윤리경영을 위해 노력해온 실질적인 성과”라며 “앞으로도 투명하고 공정한 경영을 실천해 국민이 더욱 신뢰할 수 있는 조직문화를 만들어나가겠다”고 밝혔다.