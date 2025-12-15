[헤럴드경제=임세준 기자] 조은석 특별검사가 15일 오전 서울 서초구 서울고등검찰 브리핑룸에서 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건 수사 결과를 발표하고 있다.


jun@heraldcorp.com