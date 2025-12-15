대미투자 항목도 구체적으로 가져오라는 주문

[헤럴드경제=배문숙 기자]한미 정상회담 공동 설명자료(JFS)에 명시된 자동차·농산물·디지털 등 비관세 분야 합의 내용을 바탕으로 당초 이번주 개최 예정이었던 한미 자유무역협정(FTA) 공동위원회가 다음달로 연기될 전망이다. 미국 측이 한국 정부에 보다 구체적인 비관세 개선 방안과 대미 투자 계획을 제시해 달라고 요청한 데 따른 것으로 알려졌다.

15일 정부와 업계에 따르면 한미 FTA 공동위원회는 당초 오는 18일 미국 워싱턴DC에서 개최될 예정이었으나 무한 연기된 것으로 전해진다.

통상 사정에 정통한 한 관계자는 “ 미국측에서 우리 정부에 구체적인 비관세 개선 사항과 대미투자 목록을 가져오라고 요청한 것으로 안다”면서 “이로인해 당초 18일로 잡아 놓았던 한미FTA 공동위가 무한 연기된 것으로 전해진다”고 말했다.

이어 “회의는 다음 달쯤 열릴 가능성이 크다”며 “자동차 관세가 이미 25%에서 15%로 낮춰진 상황인 만큼 일정 연기가 우리 측에 불리하다고 보기는 어렵다”고 덧붙였다.

한미 FTA 공동위에서 양국은 식품 및 농산물 교역, 온라인 플랫폼 규제, 지식재산권 등 현안을 협상 테이블에 올릴 예정이었다. 한미가 발표한 조인트 팩트시트에는 “한국은 식품 및 농산물 교역에 영향을 미치는 비관세 장벽을 논의하기 위해 미국과 협력한다”는 문구가 담겼다.

이를 두고 일각에서는 미국이 식품 및 농산품 관련 시장 개방을 압박하는 근거로 활용되는 것 아니냐는 우려를 제기하고 있다.

통상 주무 부처인 산업통상부는 미국과 비관세 장벽 관련 현안이 있는 각 부처와 긴밀한 공조 속에 협상을 준비하고 있다. 공동 설명자료에서 양국은 농·생명공학 제품의 규제 승인 절차 효율화, 미국 신청 건의 지연 해소, 미국산 원예작물 관련 요청을 전담하는 ‘US 데스크’ 설치, 미국산 육류 및 치즈에 대한 시장 접근 유지 등을 위해 협력하기로 해 이번 협상에서 관련 논의가 이뤄질 전망이다.

정부는 쌀과 소고기 등이 합의 대상에서 제외됐고, 검역 체계도 기존 틀 자체를 바꾸는 것은 아니어서 농산물 추가 개방이 없다고 강조하고 있. 하지만 ‘협력 강화’를 통해 사실상 중단 상태인 미국산 농산물의 검역 절차 진행 속도가 빨라진다면 사과, 배, 복숭아 등 미국산 과채류의 수입 일정이 빨라져 실질적인 미국산 농산물 추가 수입 개방 효과가 나타날 수 있다.

아울러 한미는 팩트시트에서 망 사용료, 온라인 플랫폼 규제를 포함한 디지털 서비스 관련 법·정책에 있어 미국 기업이 차별당하거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 보장하고, 위치·재보험·개인정보 등을 포함한 정보의 국경 간 이전을 원활하게 하기로 합의했다.

미국 기업 구글은 지난 2007년과 2016년에 이어 지난 2월 한국 정부에 1대 5000 축적의 고정밀 지도 국외 반출을 세 차례에 걸쳐 신청했으나 조인트 팩트시트 발표 전인 지난 11일 다시 보류 결정을 받아 반발하고 있다.

다만, 구글이 한국 내 안보시설 가림 처리와 좌표 노출 금지 등에 대해 수용 의사를 밝히면서 관련 내용을 포함한 보완 신청서를 추가로 제출하면 국토부는 이를 다시 검토해 지도 반출 여부를 결정하기로 했다. 그러나 구글은 국내 데이터 센터 설치에 대해서는 사실상 거부하고 있어 이 또한 한미 비관세 협상에서도 쟁점이 될 전망이다.

이 밖에도 한미는 지식재산권, 노동, 환경 규제, 수산 보조금, 공급망 공조 강화 등 분야 현안을 놓고도 협상할 예정이다.