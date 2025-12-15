롯데뉴욕팰리스 건물 이어 부지 인수 운영 불안전성 해소…자금 조달 추진

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데가 미국 뉴욕의 ‘더 뉴욕 팰리스 호텔(The New York Palace Hotel)’ 건물에 이어 부지를 인수한다고 15일 밝혔다.

롯데호텔앤리조트에 따르면 토지 인수 금액은 4억9000만달러(한화 약 7000억원)다. 롯데호텔은 부지를 보유한 뉴욕 카톨릭 대교구와 장기간 협상을 거친 끝에 토지 거래를 마쳤다.

롯데호텔은 지난 2015년 뉴욕 맨해튼의 상징이자 뉴욕 최초의 5성급 호텔인 더 뉴욕 팰리스 호텔의 건물을 매입해 ‘롯데뉴욕팰리스’로 이름을 변경해 문을 열었다. 당시 건물만 매입하고 토지를 임차하는 구조였으나, 장기적인 브랜드 가치 상승과 미래 자산 가치를 고려해 토지 인수를 추진해 왔다.

호텔 부지는 25년마다 임차료를 갱신하는 구조였다. 25년 전과 비교해 토지 가치가 오르면서 임차료 갱신 시 큰 폭의 인상이 예상됐지만, 이번 인수를 통해 불안전성을 해소했다.

이번 토지 인수는 재무 건전성 개선을 포함한 그룹 포트폴리오 전략의 일환으로 진행됐다. 롯데호텔은 건물과 토지를 모두 소유하면서 임대료 상승을 포함한 외부 변수 리스크 없이 안정적으로 운영할 수 있게 됐다.

롯데호텔은 토지 인수를 위해 보유 중인 자산의 유동화와 외부 투자유치를 통한 자금 조달을 추진 중이다.

롯데호텔은 장기적 관점에서 인수 비용이 누적 임차료보다 낮아 향후 영업 현금흐름이 개선될 것으로 보고 있다. 임차 종료에 따른 리스부채 축소로 부채비율이 감소해 재무 건전성도 높아질 것으로 기대 중이다. 뉴욕 맨해튼 미드타운 중심부라는 입지적 장점도 향후 자산가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다.

롯데호텔은 롯데뉴욕팰리스 운영 안정성 확보를 계기로 브랜드 가치를 높이는 데 집중할 계획이다. 글로벌 호텔 시장에서의 입지를 강화해 향후 북미를 포함한 글로벌 시장에서 위탁경영 사업을 확대하는 데 중요한 기반으로 삼을 계획이다.

롯데 관계자는 “롯데뉴욕팰리스 호텔 부지 인수는 브랜드 가치를 제고 측면에서 글로벌 사업 확장의 중요한 전환점이 될 것”이라며 “글로벌 리딩 호텔 브랜드로 자리매김하기 위해 노력하겠다”고 말했다.