[헤럴드경제=김진 기자] 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그가 올해 마지막 대규모 프로모션인 ‘연말 플래시 세일’을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 세일은 29일까지 2주간 진행된다. 연말룩부터 한파 대비 방한템, 휴양지 여행을 위한 비치웨어까지 연말 시즌 수요가 높은 상품을 큐레이션 했다. 올해 FW 시즌의 인기 상품도 할인가에 만날 수 있다.

15일부터 22일까지 진행되는 1주차 행사에서는 매니크, 블랙업, 미쏘 등 인기 스토어의 FW 시즌오프 상품을 단독 최저가로 선보인다. 해당 스토어 전 상품에 적용할 수 있는 30% 쿠폰이 제공된다.

23일부터 29일까지는 2주차는 아우터, 상의, 니트·가디건, 팬츠 카테고리를 순차적으로 조명하는 ‘카테고리 데이’를 진행한다. 매일 해당 카테고리 전용 선착순 쿠폰(500장)을 지급하고 타임 특가를 실시한다.

총 5회에 걸쳐 진행되는 ‘릴레이 30% 쿠폰’ 코너에서는 회차별 최소 25개 이상의 인기 스토어가 참여한다. 해당 스토어 전 상품에 적용할 수 있는 30% 쿠폰이 제공된다. ‘2025 결산 특가’ 코너에서는 지난 11월 진행한 ‘겨울 직잭팟’에서 호응을 얻은 상품들을 최저가로 선보인다.

전 고객을 대상으로 최대 17%의 쿠폰팩과 쇼핑몰 인기 상품에 중복 적용할 수 있는 최대 20% 쿠폰도 제공된다. 브랜드 패션(~25%), 뷰티(~20%), 라이프(~25%) 카테고리에서 사용할 수 있는 전용 쿠폰팩도 함께 받을 수 있다.

‘연말 선물 오픈하기’ 코너에서는 하이디라오 5만원권, 입생로랑 향수·립스틱, 조선호텔 케이크 등 매일 다른 선물에 응모할 수 있다. 밤 12시에는 ‘최대 99% 쿠폰 뽑기’를, 낮 12시에는 ‘선착순 99% 쿠폰’ 지급 이벤트를 진행한다. 오후 6시와 밤 10시에는 각각 선착순 50팀에 4000 포인트를 지급하는 이벤트도 운영한다.

카카오스타일 관계자 “알찬 혜택들을 풍성하게 준비한 만큼 고객들에게 한 해를 기분 좋게 마무리하는 쇼핑 기회를 갖길 바란다”고 말했다.