[헤럴드경제=조용직 기자] 박인비(37)가 국제골프연맹(IGF) 이사와 행정위원으로 위촉됐다.

박인비의 매니지먼트사인 와우매니지먼트그룹은 15일 “박인비가 미국여자골프협회(LPGA)를 대표해 IGF 이사 및 행정위원으로 공식 활동을 시작한다”고 전했다.

IGF 이사회는 국가별 골프 단체 회원 4명, 선수 회원 5명, IGF 회장을 합쳐 10명으로 구성된다.

박인비는 국가연맹 회원 승인, 유스 올림픽 골프 경기 운영 감독, 세계 아마추어팀선수권대회(WATC) 감독 및 국가올림픽위원회(NOC) 협력 관계 관리에도 참여한다.

박인비는 “많은 경험을 바탕으로 평소 관심을 둔 올림픽 골프 종목의 글로벌 인지도 강화, 유소년 발굴 및 지원 프로그램 개발, 골프의 대중화 등 글로벌 골프 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

IGF는 “박인비는 2016 리우데자네이루 올림픽 금메달리스트이자 최초로 골든 커리어 그랜드 슬램을 달성한 선수”라며 “아울러 IGF 선수위원회에서 9년간 꾸준히 활동하면서 여자 골프의 위상을 글로벌 무대로 끌어올렸다”고 소개했다.

이어 “박인비는 풍부한 통찰력을 바탕으로 IGF에 많은 영향을 줄 것으로 기대한다”고 위촉 배경을 설명했다.

안니카 소렌스탐(스웨덴)이 회장을 맡고 있는 IGF는 전 세계 골프를 대표하는 국제 스포츠 기구로, 골프를 올림픽 종목으로 운영·관리하는 역할을 맡는다.