“연기를 할 때 실제 삶 떠올리지 않아”

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 이병헌이 뉴욕타임즈(NYT)가 선정한 ‘2025년 최고의 영화에 출연한 뛰어난 배우 10인’에 선정됐다.

최근 NYT는 2025년 가장 인상적인 연기를 선보인 영화 속 배우 10인 중 한 명으로 영화 ‘어쩔수가없다’의 이병헌을 선정, 소개했다. 이번 선정에는 ‘총알 탄 사나이’의 리암 니슨, ‘루프맨’의 커스틴 던스트, ‘원 매플 애프터 어나더’의 테야나 테일러 등이 함께 이름을 올렸다.

이병헌은 사랑, 증오, 기쁨, 슬픔과 같은 원초적 감정을 어떻게 불러내는지에 대한 매체의 질문에 “연기할 때 나는 실제 삶을 떠올리지 않는다. 그 감정을 정확하게 표현하려면 이야기 안에 완전히 들어가 있어야 한다”면서 “촬영 중에는 대본을 처음 읽을 때는 생각조차 못 했던 감정이 내 안에서 튀어나와서 놀랄 때도 있다”고 답했다.

한편 이병헌은 제 83회 골든글로브 뮤지컬, 코미디 영화 부문 남우주연상 후보로 지명됐다. ‘원 배틀 애프터 어나더’의 레오나르도 디카프리오를 비롯해 에단 호크, 제시 플레먼스, 조지 클루니, 티모시 살라메 등과 경쟁한다.