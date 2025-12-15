[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 15일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘중소기업중앙회·더불어민주당, 중소기업 입법과제 타운홀미팅’를 개최했다고 이날 밝혔다.

이번 타운홀미팅은 지난 9월 4일 열린 ‘정청래 더불어민주당 당대표와 중소기업인 간담회’의 후속 조치 결과를 공유하고, 중소기업 현안 관련 입법 과제를 논의하기 위해 개최됐다.

이날 행사에는 민주당 정청래 당대표, 한정애 정책위의장, 권칠승 중소기업특별위원장, 김원이 산자중기위 간사, 김남근 의원, 김동아 위원, 권향엽 대변인, 한민수 비서실장이 참석했다. 중기업계에서는 김기문 중소기업중앙회장, 김학균 한국벤처캐피탈협회장, 강환수 중소기업융합중앙회장, 송병준 벤처기업협회장, 성미숙 한국여성벤처협회장, 정광천 이노비즈협회장, 김명진 한국경영혁신중소기업협회장,전화성 초기투자액셀러레이터협회장, 김덕재 한국IT여성기업인협회장, 이근주 한국핀테크산업협회장 등 80여명이 참석했다.

김기문 중기중앙회장은 “지난 정기국회에서 민주당이 노력한 결과 상생협력법 개정안이 통과돼 △납품대금 연동제 적용 대상 확대 상생금융지수 도입 등 의미 있는 성과를 거뒀다”며, “이번 정부에서 중소기업 규제가 확실히 개선되고, 지역경제가 살아날 수 있도록 민주당 차원에서 입법 지원에 나서야 한다”고 밝혔다.

이어진 간담회에서 중소기업계는 투자촉진·규제혁신·성장지원을 주제로 △67개 법정기금의 벤처·스타트업 투자 의무화 △국민성장펀드와 코스닥 활성화 펀드의 연계 △AC 투자 전용 세컨더리 펀드 조성 △AI 데이터 규제 개선을 위한 TDM 면책 제도 도입 △고객 기반 금융 AI 서비스 개발을 위한 제도 개선 △혁신형 R&D 세액공제 확대 등을 건의했다.