AI 골다공증 선별 기술도입…내년부터 ‘평가 유예 신의료기술’ 적용

[헤럴드경제=이태형 기자] 앞으로 흉부 엑스레이 사진 한 장이 단순히 폐 건강만 확인하는 것을 넘어 노년기 삶의 질을 위협하는 ‘골다공증’을 조기에 찾아내는 중요한 단서로 활용된다.

보건복지부는 최근 신의료기술평가위원회의 심의를 거쳐 ‘인공지능(AI) 기반 흉부 엑스레이 영상 분석을 통한 골다공증 선별’ 기술을 평가유예 신의료기술로 지정하고, 관련 고시 일부개정안을 행정예고했다. 복지부는 19일까지 이번 개정안에 대한 단체와 개인의 의견을 수렴할 예정이다.

개정안에 따르면 해당 기술은 2026년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 약 3년간 의료 현장에서 비급여로 사용될 수 있게 된다.

기존에는 골다공증 여부를 확인하기 위해 ‘이중에너지 엑스선 흡수 계측법(DEXA)’이라는 별도의 골밀도 검사를 받아야 했지만 이 신의료기술은 환자가 폐질환 확인 등을 위해 이미 촬영해 둔 흉부 엑스레이 영상을 활용한다.

의료영상저장전송시스템(PACS)에 저장된 흉부 영상을 AI 기반의 의료영상 검출·진단보조 소프트웨어가 분석해 골다공증의 위험도가 ‘높음’인지 ‘낮음’인지를 판별해 준다.

환자 입장에서는 골다공증 검사를 위해 별도로 검사실을 찾아가거나 추가적인 방사선 촬영을 하지 않아도 된다는 점에서 편의성이 높아질 것으로 보인다.

검사 대상은 골다공증 진단 이력이 없는 폐경 여성 또는 70세 이상 남성으로 한정됐다. 다만, 최근 1년 이내에 골밀도 검사를 받은 적이 없어야 하며, 흉부 병변 확인을 위해 기존에 촬영한 흉부 엑스레이 영상이 있는 환자만 이 기술을 적용할 수 있다. 사용 횟수 역시 1년에 1회로 제한된다.

AI 분석의 정확도를 담보하기 위해 척추 임플란트나 인공 심장 박동기 등 체내에 금속 인공물이 있는 경우, 혹은 심한 폐질환이나 심장 질환이 있어 흉부 영상이 깨끗하지 않은 경우에는 분석 대상에서 제외된다.

주의할 점은 이 기술이 ‘진단’이 아닌 ‘선별’을 목적으로 한다는 것이다. 정부는 고시를 통해 해당 검사 결과만으로는 골다공증을 확진할 수 없다고 명시했다. AI가 위험도가 높다고 판정하더라도 담당 의사는 환자의 임상적 상태를 고려하고 필요시 정밀 검사인 골밀도 검사(DEXA) 등을 추가로 실시해 종합적인 판단을 내려야 한다.

따라서 이 기술을 실시하려는 의료기관은 반드시 골밀도 검사 장비(DEXA)와 이를 운용할 수 있는 전문 인력을 갖추고 있어야 한다.

이번 기술이 ‘평가유예 신의료기술’로 분류되면서 시술하는 의사는 환자에게 이 기술이 신의료기술 평가가 유예된 상태임을 충분히 설명하고 비급여 진료비용을 알린 뒤 반드시 문서로 동의받아야 한다.

해당 AI 소프트웨어는 반드시 의료기관의 내부 보안망 안에서만 사용돼야 하며, 개인정보보호법 등 관련 법령에 따라 환자의 정보 수집 및 이용에 대한 동의 절차도 철저히 지켜야 한다.