[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 지난 13일 호텔수성 수성스퀘어에서 ‘국립치의학연구원 대구 유치를 위한 심포지엄’을 열고 대구 유치에 대한 강력한 의지를 다졌다.

이번 행사는 지난 10월 대구에서 열린 대통령 주재 타운홀미팅에서 보건복지부 장관이 ‘내년 중 공모’ 방침을 공식 발표하면서 국립치의학연구원 설립을 위한 본격적인 절차에 돌입한 데 발맞춰 개최됐다.

토론에 앞서 참석자들은 대구 유치를 기원하는 퍼포먼스를 통해 유치에 대한 강력한 의지를 표명했다.

이후 수도권 치의학 관련 전문가와 다양한 분야의 치과계 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 국립치의학연구원 유치 및 발전 방안에 대한 열띤 토론이 이어졌다.

먼저 서우경 한국치과의료기기산업협회 학술이사가 ‘국립치의학연구원 설립, K-덴탈 산업 도약의 심장’을 주제로 한국 치과의료기기산업의 미래 비전을 제시했다.

또 류인철 서울대 치의학대학원 명예교수는 ‘국립치의학연구원의 설립과 역할’을, 정세환 국립강릉원주대 치과대학 교수는 ‘국립치의학연구원의 사명, 유치경쟁을 넘어선 연대의 출발점’을 주제로 각각 발표했다.

패널토론에서는 이원혁 국립치의학연구원 대구유치위원장이 좌장을 맡고 김호진 경북대 치과대학 교수, 민경호 전 치과의료정책연구원장 등 총 9명의 패널이 참석해 대구의 연구개발 인프라와 산업적 특성을 고려한 유치 전략에 대해 논의했다.

대구시는 2023년 8월 대구시 경제부시장과 대구시 치과의사회장을 공동단장으로 유치추진단을 구성하고 유치 타당성 연구용역, 전문가 포럼, 중앙부처 및 정치권 설득 등 다양한 유치 활동을 펼쳐왔다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “국립치의학연구원이 치의학 분야 산·학·연·병 인프라를 모두 갖춘 대구에 설립된다면 대구는 글로벌 치의학 산업의 중심지로 도약하고 대한민국 치의학 연구의 미래를 이끌어가는 중요한 거점이 될 것”이라고 말했다.