오는 29일까지 인수자 없으면 청산 가능성도 파장 확산…전문가 “고강도 구조조정도 필요”

[헤럴드경제=전새날 기자] 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스 정상화가 잇단 매각 실패와 유동성 악화까지 겹치면서 표류하고 있다.

지난 달 26일 1차 공개경쟁 입찰에 참여한 기업이 한 곳도 나타나지 않자 법원은 회생계획안 제출 시한을 오는 29일로 재연장했다. 홈플러스 정상화 여부는 이번 달 분수령을 맞게 된 셈이다.

이 시한까지 인수자가 나타나지 않아 회생절차가 폐지되면 파산과 청산 절차를 밟을 가능성도 거론된다. 이 경우 협력사와 입점상인, 직원, 지방자치단체 등 전체 공급망으로 파문이 확산할 것으로 보인다.

MBK 인수 출발부터 우려…“고차입 경영 폐해”

MBK파트너스는 2015년 홈플러스를 인수하면서 해당 기업의 자산과 수익으로 상환하는 차입매수(LBO) 방식을 이용했다. 이미 이때부터 부채 부담이 크다는 우려가 많았다. 가뜩이나 대형마트의 업황이 부진한 상황에서 고정 비용과 부채 상환 부담을 동시에 떠안게 된 데 대한 지적이다.

사모펀드가 경영권을 사고팔면서 동원하는 차입매수 전략은 그 자체에는 문제가 없지만 홈플러스 경영에서는 MBK의 역량과 책임 의식에 의문을 제기하는 시각이 많다.

김준익 건국대 경영학과 교수는 “고차입 경영을 지속해 온 사모펀드의 책임 문제가 있다”며 “여기에 온라인 채널을 강화하는 등의 경영 전략을 제대로 세우지 못한 것도 이번 사태의 원인으로 작용했다”고 지적했다.

경영진은 점포 매각과 자산 유동화 등으로 재정상의 부담을 줄이려 시도했다. 하지만 단기적 효과를 거뒀을 뿐 장기적으로 경쟁력을 강화해 체질을 개선하는 데까지 이어지지는 못했다.

매각 실패-입점업주 피해-고용 불안으로 사태 악화

홈플러스는 지난 3월 결국 기업회생 절차를 신청했다. 인수자를 찾기 위해 우선협상자를 선(先) 지정 하는 ‘스토킹 호스’ 방식으로 시작했다가, 적합한 기업을 찾지 못해 공개 입찰 방식으로 전환했다.

공개경쟁 방식으로 전환한 후에도 본입찰 참여 기업이 나타나지 않으면서 출구가 보이지 않고 있다. 구조조정 비용 부담, 대형마트 업황 부진 , 채권자·노조·입점 업주의 복잡한 이해관계 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

홈플러스는 지난 2일 현금 흐름이 악화하자 폐점을 보류해온 15개 점포 중 가양·장림·일산·원천·울산북구점의 영업 중단을 검토하기로 했다고 밝혔다.

중소기업중앙회가 9일 공개한 ‘2025년 대형마트 입점 중소기업 거래 실태조사’에 따르면, 홈플러스를 주거래처로 둔 중소기업의 41.6%가 지난해 매출액이 전년보다 감소했다고 응답했다.

기업 회생 절차가 지연되면서 입점 업주와 협력사 등에 대한 대금 정산이 지연되고, 신뢰도가 하락하는 동시에 공급망 불안까지 악재가 겹겹이 쌓이고 있다.

새 인수자?…“MBK 추가 자본 확충·농협 인수 요구도”

홈플러스 측은 추가 제안 접수를 이어갈 방침이다. 홈플러스 관계자는 “회생 기한이 길어지면서 어려움이 있는 것은 사실이다”라며 “그러나 인수 기업이 나와 정상화가 되기를 기대하고 있다”고 밝혔다.

만약 오는 29일 전에 인수자가 나타나면 법원이 매각 절차의 연장과 회생 계획서 제출 기한을 연장할 가능성도 제기된다. 홈플러스의 현실적인 회생 방안이 인수·합병이라는 데 시장의 대체적인 공감대가 있기 때문이다.

일각에서는 대주주인 MBK가 경영부실을 초래한 데 대한 일차적 책임을 져야 하는 만큼 자본 확충에 나서야 한다고 요구하고 있다. 앞서 지난 4일에는 더불어민주당 정청래 대표가 정부의 개입을 촉구하며 단식 농성 중이던 홈플러스 노조를 만나 “정부와 협력해 홈플러스를 반드시 정상화하겠다”고 말한 것으로 전해져 사태 해결에 대한 기대감을 키우고 있다.

이 때문에 공적 개입 가능성도 나오지만, 정부가 사모펀드나 기업의 경영 실패를 세금으로 직접 떠안는 데 대한 부정적 여론이 팽배하다.

정치권 일각에서는 농협의 인수를 공개적으로 촉구하고 있지만 현실화 전망은 어렵다. 농협의 농산물과 유통망 결합으로 시너지를 발휘할 수 있다는 게 핵심 논리다. 그러나 농협은 자체 적자가 수백억 원이 발생해 구조조정을 진행하는 위기 속에서 인수 검토 계획이 없다고 선을 긋고 있다.

업계 안팎에선 홈플러스 정상화는 ‘정상 매각’을 전제로 논의하기 어려운 단계에 이르렀다는 지적도 나온다. 대주주의 책임 부담과 함께 인수 비용 인하와 점포 수의 축소, 채무조정, 분할 매각이나 청산 등의 구조조정 필요성도 거론되고 있다.

김 교수는 “재무 관계 정리와 고용 승계 문제, 채권 관계 등 불확실성이 해소되지 않는 한 인수자가 부담을 떠안기 어렵다”며 “단순한 주인 교체만으로 해법을 찾기는 현실적으로 쉽지 않다”고 설명했다.