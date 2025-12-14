팩트시트에 무관세 품목으로 유일하게 명시

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국산 조미김이 미국의 관세 면제 대상에 오르면서 최대 수출 시장인 미국을 중심으로 김 수출이 한층 더 탄력을 받을 전망이다.

해양수산부는 지난달 미국 백악관이 발표한 상호관세 관련 팩트시트(설명자료)에서 수산물 가운데 조미김만이 유일하게 무관세 품목으로 명시됐다고 14일 밝혔다.

해수부 관계자는 “팩트시트에 ‘미국에서 생산하지 않는 천연자원은 관세 면제를 추가 협의한다’는 내용이 포함돼 있다”며 “조미김이 무관세 적용 품목에 들어갔다”고 설명했다.

이에 따라 조미김은 K-푸드 수출 상위 품목 가운데 미국에서 관세(15%)를 면제받은 유일한 품목이 됐으며, 무관세 조치는 통관일 기준으로 지난달 13일부터 시행됐다.

다만, 조미김과 달리 마른김은 다른 수산물과 마찬가지로 15%의 상호관세가 그대로 유지된다. 해수부는 향후 마른김과 참치 필렛(뼈를 제거한 살) 역시 무관세 적용을 받을 수 있도록 미국 측과 협의를 진행한다는 계획이다.

올해 트럼프 정부의 상호관세 부과에도 지난달까지 대미 김 수출액은 2억2800만달러(약 3400억원)로 전년 동기 대비 15.9% 증가했다. 특히 지난달 대미 김 수출액은 2450만달러로, 지난해 같은 기간보다 25.2% 늘었다. 대미 김 수출액 가운데 조미김 비중은 90% 이상을 차지한다.

올 들어 상호관세 여파로 미국 현지에서 김 소매가격이 일부 오른 가운데 관세 면제는 업계 부담을 덜어줄 것으로 보인다.

해수부는 조미김 관세 면제가 김 수출 증가세에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다봤다. 우리나라 김 수출액에서 미국 시장이 차지하는 비중은 20%를 넘는다.

올 들어 11월까지 전체 김 수출액은 10억4000만달러로, 전년 대비 13.3% 증가했다. 연간 김 수출액이 10억달러를 넘어선 것은 올해가 처음이다. 이런 추세로 볼 때 올해 김 수출액은 11억달러를 넘어설 가능성이 크다는 전망도 나온다.