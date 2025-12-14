대학 측 “대피하고 휴대폰은 무음으로”

[헤럴드경제=한희라 기자]미국 동부 로드아일랜드주 브라운대학교에서 총격 사건이 발생해 여러 명의 부상자가 나왔다.

13일(현지시간) AP통신과 CNN 등 미국 언론에 따르면, 지역 경찰은 오후 엑스(X) 계정을 통해 브라운대 캠퍼스에서 다수가 총상을 입었으며 사건 경위와 피해 규모를 조사 중이라고 밝혔다. 정확한 사망자·부상자 수는 아직 확인되지 않았다.

브라운대는 즉시 비상 경보를 발령하고 학생·교직원들에게 추가 안내가 있을 때까지 대피할 것을 지시했다. 실내에 머무를 경우 문을 잠그고 휴대전화를 무음으로 설정하라는 안전 지침도 함께 전달했다.

경찰과 대학 측 설명에 따르면 총격은 공학대학과 물리학과가 있는 7층 건물 ‘바루스 앤드 홀리(Barus & Holley)’ 인근에서 발생한 것으로 파악됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 트루스소셜을 통해 사건 보고를 받았다고 밝히며 FBI가 현장에 출동했다고 전했다. 그는 처음 게시물에서 “용의자가 체포됐다”고 적었으나, 약 20분 뒤 “브라운대 경찰이 기존 발표를 번복해 용의자가 아직 구금된 상태가 아니다”라고 정정했다.