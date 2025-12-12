김천 증산~성주 가천 미개설 지방도 903호 개통…우회보다 34분 단축

[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 김천시 증산면과 성주군 가천면을 잇는 연장 4.5㎞ 지방도 903호선이 오는 13일 정식 개통된다.

12일 경북도에 따르면 도는 이날 성주군 가천면 신계리 증산가천터널 입구에서 이병환 성주군수를 비롯해 김천, 성주 지역 의원과 주민 등 100여명이 참석한 가운데 지방도 903호선 증산~가천 간 도로 개통식을 열었다.

이 도로는 사업비 560억원을 투입해 2018년 12월19일 공사에 들어갔으며 7년만에 준공됐다.

이 구간은 지방도 903호선의 마지막 미개설 구간이다.

지금까지는 북측 성주군 금수강산면으로 약 35㎞, 40분 거리를 우회했으나 증산가천터널이 관통돼 이동시간은 6분으로 단축된다.

도는 이 도로 외에도 김천과 성주 지역에 2222억원을 투입해 가목재터널 건설공사 등 7건의 도로사업을 벌이고 있다.

배용수 경북도 건설도시국장은 “증산~가천 간 도로 개통으로 성주호·포천계곡 등 관광지의 접근성이 좋아져 더 많은 관광객들이 찾아올 것”이라며 “경북 서부내륙 지역 주민 이동 불편을 계속 줄여나가겠다”고 말했다.