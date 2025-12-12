은평구청
[헤럴드경제=박종일 선임기자]은평구(구청장 김미경)은 2026년 1월 1일자 승진예정자 명단을 발표했다.

◆서울 은평구<행정직군 4급 승진 1명>▲김경집(기후환경과)

<행정직군 5급 승진 2명>▲전은옥(시민교육과) ▲이상도(교통행정과)

<사회직군 5급 승진 1명>▲남순희(장애인복지과)

<사회직군 6급 승진 1명>▲김정희(영유아지원과)


