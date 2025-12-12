[헤럴드경제=민성기 기자] 김민수 국민의힘 최고위원이 12·3 비상계엄 당시 더불어민주당 대변인이었던 안귀령 대통령실 부대변인이 계엄군의 총기를 붙들고 저항하는 장면을 두고 ‘총기 탈취’라며 “즉각 사살해도 된다”고 주장했다.

김 최고위원은 11일 TV조선 엄성섭 앵커가 진행하는 유튜브 채널 ‘엄튜브’에 출연해 “초창기에 제가 방송에서 12월 3일 이후 (비상계엄 관련 논란으로) 싸울 때, 이 영상을 보고 제가 장교 출신이라 ‘이거 말도 안 되는 소리’라고 했다. 이미 그때 저는 이 얘기를 했는데, 군인에게서 총기를 뺏는다는 것은 사실상 즉각 사살해도 되는 것이다”라고 말했다.

엄 앵커와 김 최고위원은 김현태 전 707 특수임무단장이 법정에서 “(안귀령 부대변인이) 갑자기 나타나 총기를 탈취하려고 했다. 어떻게 보면 전문가만 알 수 있는 크리티컬한 기술로 제지를 한 것”, “나중에 들어보니 안 부대변인이 덩치가 큰 보디가드들을 데리고 왔고, 촬영 준비를 해 직전에 화장까지 하는 모습을 봤다고 한다. 연출된 모습으로 총기 탈취를 시도한 것이라 부대원들이 많이 억울해했다”고 주장한 것을 언급하며 이같이 주장했다.

그는 “누가 봐도 군인들이 시민들을 제압할 의지가 없었다”며 “총알도 없었다”고 덧붙였다.

이어 가죽점퍼 등 안 부대변인의 당시 복장도 연출됐다는 취지의 발언을 이어갔다.

김 최고위원은 “12월 3일 계엄날 밤에 조작된 자료가 얼마나 많은지를 확인해봐야 되는 것”이라며 “증언이나 이런 증거의 수집 과정이 충분히 신뢰할 만한 것이어야 한다”면서 이게 만약 오염됐다고 하면 판결 역시도 오염되는 것“이라고 말했다.

한편, 영국BBC는 지난해 안 부대변인이 계엄군의 총을 손으로 막는 장면을 ‘2024년 가장 인상적인 이미지 12선’에 꼽았다.