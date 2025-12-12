[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 2026년 1월10일부터 이틀간 주왕산면 얼음골 일원에서 ‘2026 UIAA 청송 아이스클라이밍 월드컵’을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 국제산악연맹(UIAA)과 대한산악연맹이 공동 주최하고 청송군과 경북도산악연맹이 공동 주관한다.

특히 이번 대회는 단순한 국제 스포츠 경기를 넘어 마을 주민이 함께 준비하고 만들어가는 ‘주민 참여형 대회’로 운영될 계획이다.

지역 상인과 주민들이 참여하는 먹거리 부스를 비롯해 체험 프로그램, 축하공연 등 다양한 부대행사를 마련해 선수, 관람객, 지역민이 함께 어우러지는 지역공동체 상생형 스포츠 대회로 펼쳐질 것으로 기대된다.

청송군 관계자는 “이번 대회가 다시 일어서는 청송의 희망을 전 세계에 전하는 뜻 깊은 무대가 될 것”이라며 “선수들의 뜨거운 도전 정신을 응원하고, 주민과 관람객이 함께 웃고 즐길 수 있는 축제로 만들어 지역경제 활성화와 공동체 회복이라는 두 가지 목표를 모두 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.