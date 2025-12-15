- 주택 선호도 1위는 ‘다양한 커뮤니티’… 삶의 질 중시하는 수요자 급증

- 단순 피트니스센터 넘어 사우나·게스트하우스·H 위드펫까지… 차원이 다른 커뮤니티 마련

주거 선택의 기준이 달라지고 있다. ‘잠만 자는 집’에서 벗어나 생활의 질을 높이는 ‘경험의 공간’이 주거의 가치를 결정하는 시대에 접어들면서 아파트 커뮤니티 시설이 선택의 핵심 요소로 급부상했다.

희림건축·알투코리아·한국갤럽이 발표한 ‘2025년 부동산 트렌드’에 따르면, 소비자가 꼽은 가장 선호하는 주택 특화 요소 1위는 ‘다양한 커뮤니티가 갖춰진 주택’(34%)이었다. 전년 대비 9%포인트 상승한 수치로, 실사용 만족도가 주거 선택 기준의 중심으로 이동하고 있음을 보여준다.

이러한 흐름에 발맞춰 최근 분양시장에서는 구색 맞추기 식의 경로당이나 헬스장을 넘어, 사우나와 게스트하우스, 교육 특화시설 등 입주민의 라이프스타일을 주도하는 차별화된 커뮤니티가 필수 경쟁력으로 자리 잡았다. 특히 1000가구가 넘는 대단지의 경우 일반 아파트에서는 도입하기 힘든 다채로운 시설을 선보이며 지역 랜드마크로 등극하는 추세다.

업계 관계자는 “이제는 단순한 주거 편의만으로는 수요자들의 선택을 받기 어렵다”며 “입주민의 실제 생활패턴을 세밀하게 분석해, 그에 맞는 프리미엄 커뮤니티를 도입하는 것이 단지 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 되고 있다”고 말했다.

이 가운데 현대건설이 경기도 의정부시에 공급하는 ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’가 의정부 최대 규모 수준의 커뮤니티 시설을 선보여 수요자들의 이목을 집중시키고 있다.

단지는 지하 3층~지상 33층, 12개 동, 총 1816가구의 매머드급 규모로 조성되는 만큼, 주변다른 아파트들과는 달리 입주민들의 취미와 건강, 교육, 비즈니스까지 고려한 특화시설을 촘촘하게 배치했다.

가장 돋보이는 점은 시설의 ‘다양성’과 ‘고급화’다. 입주민의 건강을 위한 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 스크린골프장은 물론, 하루의 피로를 씻어낼 수 있는 사우나 시설까지 갖춰 단지 내에서 원스톱 힐링 라이프를 누릴 수 있다.

또한, 손님 방문 시 숙소나 파티 공간으로 활용 가능한 ‘게스트하우스’와 입주민 전용 업무 공간인 ‘워크 라운지’, 단지 내 휴게 공간인 ‘힐스 라운지’ 등은 일반적인 아파트에서 보기 어려운 프리미엄 커뮤니티로, 입주민의 일상에 한층 더 높은 품격을 더해주는 요소다.

최신 트렌드를 반영한 세심한 설계도 눈에 띈다. 반려동물 양육 인구가 늘어남에 따라 맞춤형 공간인 ‘H 위드펫’을 도입해 반려인과 비반려인 모두가 행복한 주거 문화를 조성했으며, 지하 주차장에는 건식 세차 공간인 ‘H 오토존’을 마련해 생활의 편의를 높였다.

자녀 교육에 대한 관심이 높은 학부모 수요를 겨냥한 교육 특화 서비스도 강점이다. 단지 내에는 남녀 구분 독서실과 작은도서관, 키즈플레이룸, 다함께돌봄센터 등 기본 학습·돌봄 기반 커뮤니티 시설이 잘 갖춰져 있다.

여기에 유명 교육 브랜드인 ‘아발론교육’과의 업무협약(MOU)을 통해 입주민 대상 영어 교육 프로그램과 교습비 할인 혜택까지 제공될 예정이다. 이를 통해 사교육비 부담을 낮추는 동시에, 단지 내에서 수준 높은 학습 환경과 안정적인 면학 분위기를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

분양 관계자는 “설문 조사 결과에서도 알 수 있듯이, 이제 커뮤니티 시설은 아파트를 선택하는 가장 중요한 기준이 되었다”며 “힐스테이트 회룡역파크뷰는 의정부 내 다른 단지와는 차원이 다른 규모와 시설을 통해 입주민들에게 ‘사는(Live) 자부심’을 선사할 것”이라고 전했다.

한편, ‘힐스테이트 회룡역파크뷰’는 현재 선착순 동·호 지정 계약을 진행 중이다. 만 19세 이상이면 누구나 청약통장 없이 계약 가능하며, 계약금 5%(1차 500만 원 정액제)와 중도금 전액 무이자 혜택을 제공해 수요자들의 자금 부담을 덜었다.

견본주택은 경기도 의정부시 호원동에 위치한다.