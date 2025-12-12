경희대로 공공도로 합의 이어 건강검진·비급여·장례식장 비용 감면까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 지역 대표 의료기관인 경희의료원과 손잡고 구민 의료복지 향상에 나선다.

동대문구는 12일 구청 5층 기획상황실에서 학교법인 경희학원 산하 경희의료원과 ‘동대문구청–경희의료원 상생협력 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 동대문구민은 경희대병원, 경희대치과병원, 경희대한방병원에서 건강검진비와 비급여 진료비, 장례식장 시설사용료 일부를 할인받을 수 있게 됐다. 혜택은 주소지가 동대문구인 주민과 그 가족에게 적용되며, 내원 시 가족관계증명서 등 관련 서류를 제시하면 경희의료원 확인 후 협약 대상자로 등록된다.

이번 협약은 두 기관이 2022년 ‘동대문구청–경희대학교 양해각서(MOU)’를 맺은 데서 출발했다. 당시 동대문구는 법적 지위가 불명확했던 경희대로 때문에 건축 인·허가와 도로 유지보수 등 행정 수행에 제약을 받았고, 이를 해소하기 위해 경희대로의 공공도로 기능을 확보하는 대신, 경희대는 보유 인프라를 지역사회에 개방·환원하는 방향으로 상생의 틀을 마련했다.

이후 구 도시계획과를 중심으로 구성된 ‘주민 상생 방안 협의체’는 경희대 도서관 이용, 비학위 강의 개방 등 교육 분야 협력 모델을 만들며 공공성 강화를 추진해 왔다.

이번 협약은 그 연장선에서 교육 중심의 협력을 ‘구민 체감형 의료·장례 복지’로까지 확장한 것으로, 행정 현안 조정이 실제 주민 생활 혜택으로 이어졌다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

이날 협약식에는 이필형 동대문구청장과 오주형 경희의료원장을 비롯해 두 기관 관계자가 참석, 향후 보건·복지·지역 상생 분야에서 협력을 넓혀가기로 뜻을 모았다.

이필형 동대문구청장은 “경희대로 문제 해결을 계기로 시작된 상생 논의가 이제는 구민이 바로 느낄 수 있는 의료복지로 연결됐다”며 “이번 협약은 단순한 선언이 아니라 동대문구 핵심 의료기관인 경희의료원과 함께 ‘주민 체감 건강 상생’을 만들어가는 출발점”이라고 강조했다. 이어 “우수한 의료자원을 지역사회와 더 촘촘히 연계해 구민들이 아플 때 덜 불안하고, 마지막까지 덜 부담스러울 수 있도록 다양한 상생 사업을 계속 발굴하겠다”고 말했다.