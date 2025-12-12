[헤럴드경제=최원혁 기자] 스카이다이빙 도중 한 스카이다이버의 낙하산이 비행기 꼬리에 걸리는 아찔한 사고가 발생했다. 다행히 조종사와 스카이다이버의 침착한 대응으로 인명 피해 없이 마무리됐다.

11일(현지시각) 호주 교통안전국(ATSB)은 지난 9월 퀸즐랜드 털리 공항 상공에서 발생한 스카이다이빙 항공기 사고에 대한 최종 조사 보고서를 공개했다.

보고서에 따르면 사고 당시 항공기에는 조종사 1명과 스카이다이버 17명이 탑승해 있었고 이들은 약 1만5000피트(약 4500m) 상공에서 낙하 준비 중이었다.

조종사가 속도를 85노트로 낮추고 점프 신호를 보낸 직후 첫 번째 스카이다이버의 예비 낙하산 손잡이가 항공기 날개 플랩에 걸리면서 낙하산이 의도치 않게 펼쳐졌다.

펼쳐진 예비 낙하산에 의해 스카이다이버는 갑자기 뒤로 끌려갔고 이 과정에서 다리가 항공기 왼쪽 수평안정판과 충돌해 기체 꼬리 부분이 크게 손상됐다.

이후 예비 낙하산이 안정판에 감기면서 스카이다이버는 항공기 아래에 매달린 상태가 됐다는 사실을 전달받은 조종사는 엔진 출력을 낮추고 상황 통제에 나섰다.

항공기 안에 있던 나머지 스카이다이버 13명은 차례로 탈출했고 출입구에 남아 있던 2명은 매달린 스카이다이버가 비상용 나이프를 이용해 예비 낙하산 줄 11개를 직접 절단하는 모습을 지켜봤다.

낙하산 일부가 찢어지며 항공기에서 벗어난 스카이다이버는 조치 이후에 메인 낙하산을 펼쳐 무사히 착지했다. 다행히 그는 경미한 부상만 입은 것으로 전해졌다.

조종사는 항공기 꼬리 부분이 손상됐지만 속도를 유지하며 관제당국에 비상 상황을 알린 뒤 침착하게 대응해 털리 공항에 무사히 착륙했다.

ATSB는 이번 사고와 관련해 스카이다이버들이 항공기에서 이탈할 때 낙하산 손잡이 위치를 철저히 확인해야 한다고 강조했다. 또 법적 의무 사항은 아니지만 비상 상황에 대비해 후크 나이프를 휴대하는 것이 생명을 구할 수 있다고 밝혔다.