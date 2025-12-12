인천 부평 공원서 청소년 흡연 신고자 ‘봉변’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 공원에서 담배를 피우는 청소년들을 보고 신고한 고등학생이 도리어 현행범으로 체포돼 논란이 일고 있다.

출동한 경찰은 신고 학생이 저항하자 목을 조르고 넘어뜨려 수갑을 채웠다. 또 신고 학생을 공무집행방해 피의자로 입건했다.

12일 JTBC에 따르면 인천삼산경찰서는 지난 9월 인천 부평의 한 공원에서 고등학교 1학년인 A군을 경찰관 폭행 현행범으로 체포했다.

당시 A군은 공원에서 다른 청소년들이 흡연하고 있다며 경찰에 신고했다.

출동한 경찰은 도리어 A군을 흡연 청소년으로 의심해 수색했고, A군이 이에 반발해 저항하자 목을 조르는 등 신체를 제압해 연행해 갔다.

경찰은 A군을 공무집행방해 피의자로 입건해 조만간 조사할 예정이다.

경찰 관계자는 “흡연신고가 잦은 공원인데 출동 당시도 청소년 여럿이 도망가 흡연자를 특정할 수 없었다”면서 “입고 있던 겉옷을 건드리는 정도로 적법하게 검사하던 중 저항하던 A군이 경찰관을 손으로 밀쳤다”고 밝혔다.

그러나 A군 측은 출동한 경찰관이 강제로 신체를 수색하고 폭력 행위를 했다며 독직폭행 혐의 등으로 고소를 검토 중인 것으로 전해졌다.

당시 약 2시간 만에 풀려난 A군은 얼굴과 팔다리 곳곳에 피멍 등 상처를 입었다. 정신적 충격을 받아 지자체 심리상담도 한 달째 받고 있는 것으로 전해졌다.

A군의 부모는 매체에 “아이가 잘못이 있으면 그 부분에 대해서 벌을 받겠다라고까지 얘기를 했는데 왜 굳이 그렇게까지 했어야 했는지”라며 분통을 터뜨렸다.