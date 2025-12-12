정진완 “산업 르네상스 실현 기여”

우리은행은 생산적 금융 확대를 위해 기술보증기금과 ‘AtoF 첨단전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 맺었다고 12일 밝혔다.

정부가 첨단 산업국가 도약을 위해 6대 성장엔진으로 선정한 ‘AtoF’는 ▷인공지능(AI) ▷바이오(Bio) ▷콘텐츠&문화(Contents&Culture) ▷방산(Defense) ▷에너지(Energy) ▷첨단 제조(Factory) 등이다.

우리은행은 기술주도 신사업과 성장 기반 분야의 중소·벤처기업을 지원하기 위해 기보에 50억원을 특별출연하고 약 2000억원 규모의 대출을 공급할 예정이다. 보증비율 상향, 보증료율 0.8%포인트 감면 등 혜택을 제공해 첨단전략산업을 영위하는 기술 우수 중소기업의 성장을 뒷받침할 계획이다.

우리은행은 기보와 함께 정부의 6대 성장엔진인 첨단전략산업 전반에 생산적 금융을 지원함으로써 08조원 규모의 우리금융 미래동반성장 프로젝트를 계속해서 추진해 나간다는 계획이다.

정진완 우리은행장은 “K-테크 프로그램을 통해 기보와 함께 미래 성장동력인 첨단전략산업을 이끄는 중소기업을 적극 지원해 산업 르네상스 실현에 기여하겠다”고 전했다. 김은희 기자