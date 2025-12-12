기부원금 외 수익으로 장학금 지급 ‘성적 무관’ 등산 완주하면 지원

KAIST는 권준하(사진) 신익산화물터미널 회장이 기부한 5억원 규모의 원금 보존형 유언대용신탁 펀드를 기반으로 ‘미산 등산 장학금’을 조성했다고 12일 밝혔다.

유언대용신탁은 생전에 자산을 신탁사에 맡기면 사후 지정한 수익자에게 자동 이전되는 방식으로 운영된다. 해당 기부는 원금 5억원을 건드리지 않고 발생하는 수익만으로 운영되는 장학기금이다. 연간 수익은 약 1억원으로 예상된다. 이를 통해 반영구적으로 장학금을 지급할 수 있다. 특히 펀드를 활용한 원금 보존형 장학기금 조성은 KAIST에서도 처음이다.

권 회장은 서울대학교 경제학과 졸업 후, 30년 이상 장기 간접 투자로 안정적 자산을 일궈온 투자·경영 전문가다. 서울대·숙명여대·원광대병원·사회복지공동모금회 등에 누적 111억 원 이상을 기부해 왔다.

그는 ‘원금 보존형 펀드 기부 모델’을 국내에 정착시킨 주역으로 알려져 있다. 여러 기관은 초기에 기부 방식의 생소함과 손실 걱정으로 도입을 꺼려했지만, 권 회장은 8~9년간 직접 제도를 알리는 등 설득을 거듭했다.

미산 등산 장학금은 성적·소득 기준 없이 ‘등산’만으로 선발되는 국내 최초 이색 장학금이다.

권 회장은 “제 인생에서 가장 잘한 세 가지는 펀드, 등산, 그리고 기부였다”라고 소감을 전했다. 고재우 기자