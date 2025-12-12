전용 59~122㎡, 87가구 일반분양 한티·선릉역, 대치 학원가 도보권

GS건설은 ‘역삼센트럴자이’(조감도)의 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다고 12일 밝혔다.

서울시 강남구 역삼동 758 일원 역삼동(758·은하수·760) 주택재건축정비사업을 통해 들어서는 ‘역삼센트럴자이’는 지하 3층~지상 17층, 4개 동, 총 237가구 규모다. 59~122㎡(전용면적) 87가구를 일반분양으로 공급한다.

전용면적별 일반분양 가구수는 ▷59㎡ 10가구 ▷84㎡A 42가구 ▷84㎡B 13가구 ▷84㎡C 11가구 ▷84㎡D 5가구 ▷122㎡ 6가구다.

분양 일정은 15일 특별공급, 16일 1순위 해당지역, 17일 1순위 기타지역, 18일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 24일이며, 정당계약은 2026년 1월 5일~7일 3일간 진행된다.

역삼센트럴자이는 강남 교통의 중심에 자리한 역세권 단지로 지하철 수인분당선 한티역과 수인분당선·2호선 환승역인 선릉역을 도보로 이용할 수 있다.

반경 550m 내에 도곡초교가 있고, 역삼중, 도곡중, 단국대사대부중·고, 진선여중·고 등 강남 8학군 교육환경을 누릴 수있다. 대치동 학원가 역시 도보권이다.

이마트 역삼점, 롯데백화점 강남점, 롯데시네마 도곡점 등 쇼핑·문화시설이 인근에 위치해 있으며 삼성서울병원, 강남세브란스병원과 같은 상급종합병원도 가깝다. 매봉산, 도곡근린공원, 양재천 등 녹지 및 수변 공간이 풍부하다.

커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에 골프연습장과 피트니스, 작은도서관, 독서실, 코인세탁실 등이 들어선다. 이 밖에 스마트 사물인터넷(IoT) 시스템을 적용해 조명·난방 제어 등 생활 편의성을 높였으며, 방범형 도어폰과 안전사고 조기경보 시스템 등 보안 설비로 입주민의 안전까지 챙겼다.

분양 관계자는 “역삼센트럴자이는 강남의 핵심 입지에 들어서는 만큼 수요자들의 많은 관심이 기대된다”며 “향후 일대의 대표 아파트로 거듭날 수 있도록 상품 준비에 최선을 다할 것”이라고 말했다. 신혜원 기자