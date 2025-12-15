[헤럴드경제=강승연 기자] 삼성물산 패션부문의 브랜드 빈폴키즈가 클래식한 브랜드 아이덴티티를 바탕으로 아이들의 취향과 경량성을 고려한 2026년 신학기 책가방을 출시했다.

‘모노그램 책가방’은 빈폴을 상징하는 ‘B’ 로고를 비롯해 자전거 로고와 고유 패턴인 헤릿 체크를 활용했다. 또 여아용에는 은은하게 빛나는 오로라 색상을, 남아용에는 깔끔한 디자인을 적용했다.

화려한 분위기를 추구하는 여아 취향에 맞춘 책가방도 선보였다. 트위드·애나멜 소재와 리본·구슬 장식, 오로라와 하트 퀼팅 패턴 등을 활용해 화사하고 반짝인다.

경량 책가방 구성도 늘렸다. ‘곰돌이 책가방’은 375g에 불과하다. 브랜드명과 자전거 로고로 디자인한 ‘레터링 백팩’도 390g으로 제작했다.

정아롱 삼성물산 패션부문 빈폴키즈 팀장은 “빈폴의 브랜드 아이덴티티와 여아·남아의 취향, 경량성을 고려해 책가방 라인업을 다채롭게 준비했다”며 “아이들을 위한 연말·새해 선물로 새학기의 설렘을 담은 책가방을 추천한다”고 말했다.