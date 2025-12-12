국토부, 새정부 해외건설 정책방향 발표 초고층·초장대 교량 등 기술 육성해 수주 글로벌 금융기관 협력 및 KIND 역할 확대

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정부가 해외 건설시장에서 국내 기업의 경쟁력을 확대하기 위해 핵심기술 기반의 ‘해외건설 수주모델’ 육성에 나선다. 초고층 시공 기술을 세계 1위 수준으로 끌어올려 우리 기업에 유리한 수주 환경을 구축하겠다는 계획이다. 금융중심형 수주로 체질을 개선하기 위한 기업매칭펀드와 국가별 전략펀드도 조성해 해외건설 글로벌 금융 역량도 강화한다.

국토교통부는 12일 열린 대외경제장관회의에서 이 같은 내용의 ‘새정부 해외건설 정책방향’을 의결하고 부처 업무보고에서 논의했다.

새정부 해외건설 정책방향은 큰 틀에서 ▷핵심기술 기반의 주력모델 육성 ▷해외건설 글로벌 금융 역량 강화 ▷활력 넘치는 산업 생태계 조성 등 세 가지 축으로 지원체계를 전면적으로 강화하는 데 초점을 맞췄다.

우선 디지털 기술을 융합한 수주모델을 마련한다. 인공지능(AI) 시티 기술 활용 도시 건설, 자율주행 시스템 기반 도로 건설, 디지털트윈 활용 하천 관리시스템 구축과 같은 차별화된 건설모델 수립에 착수한다. AI 기술 발전으로 수요가 늘고 있는 데이터센터, 송배전 인프라, 에너지저장시스템 등 신시장 분양에서 역할을 확대한다는 방침이다.

독창적인 공법이 필요한 초고층 시공 기술도 세계 최고 수준으로 육성하고, 초장대 교량 기술과 같은 건축·토목 기술 개발도 지원한다. 정부 간 협력(G2G) 사업 발굴을 확대해 이런 기술 적용 사례를 축적할 예정이다.

도시, 철도, 공항 등 한국형 기술개발에 성공한 대형 인프라 사업은 패키지형으로 수출해 중소·중견기업과 대기업·공기업의 동반진출을 추진한다. 사업 전 단계에 영향력을 미치는 건설사업관리(PM·CM) 기업 지원을 위해 이들 기업이 투자개발사업 참여 시, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 적극적으로 투자할 수 있도록 투자한도도 완화한다.

시공(EPC) 위주의 사업에서 금융결합형(EP+F) 수주로 전환하기 위해 금융지원도 강화한다. KIND와 민간기업이 공동 투자하는 기업 매칭펀드를 만들어 기업이 참여하는 해외 투자개발사업에 지분·대출 등 투자가 가능토록 한다. 기업 상황에 따라 매칭비율 및 펀드형태를 차별화해 조성하고, 투자자로 참여하는 우리 기업의 리스크와 자금 부담을 경감할 방침이다.

또한 개발도상국 네트워크가 풍부한 해외금융기관과 협력해 공동펀드를 조성하는 등 제3국 공동진출을 위한 사업 추진 전략도 마련한다. 국가 내 높은 지위와 풍부한 사업역량을 보유한 국부펀드, 국책은행과 함께 공동펀드를 조성해 사업 기회를 확대한다는 목표다.

글로벌 디벨로퍼와 다자개발은행(MDB)이 추진하는 사업에 국내 기업이 많이 진출할 수 있도록 공동펀드를 조성하거나, KIND와 수출입은행 협력 사업을 추진해 글로벌 금융 협력체계를 기반으로 우량사업을 발굴한다. G2G 인프라 성과를 사업화하고 국내 기업 참여를 주도하는 글로벌 디벨로퍼로서의 기능을 할 수 있도록 KIND의 전략적 역할도 강화한다는 계획이다.

해외건설 산업 생태계 활성화를 위한 지원책도 포함됐다. 청년 인재 유입 효과가 높은 해외건설·플랜트 특성화고와 해외 투자개발 사업 특성화대를 확대 운영한다. 아울러 산업구조 변화에 맞춰 투자개발사업, 디지털 기술 동반진출 등 항목을 통계에 반영하고, 수주 상황 통보의 과태료 부과 조항 등을 개선해 기업부담을 완화한다.

정책 거버넌스 개편을 위해 분산돼 있는 해외건설 관련 기본계획을 ‘해외건설진흥기본계획’으로 통합해 중장기 전략을 제시하고, ‘해외건설촉진법’을 개정해 그간 훈령으로 지정해 온 정부업무·위탁 관리기관을 법령에 명시할 예정이다.

김윤덕 국토부 장관은 “건설수지가 경상수지에 기여하는 정도가 우리나라는 세계 최고 수준으로 지난해 누적수주 1조달러(한화 약 1473조원)를 돌파했다”며 “우리 경제의 중요한 축인 해외건설 산업을 적극적으로 육성해 모두가 근무하고 싶은 양질의 고부가가치 일자리가 해외건설 산업에서 창출될 수 있도록 하겠다”고 강조했다.