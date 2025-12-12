[헤럴드경제=장연주 기자] 7년간 다닌 학원의 학원장이 중학교 3학년 남학생을 “단련해 주겠다”며 중요 부위를 고무줄로 때리고 머리를 강제로 삭발하는 등 가혹행위를 한 혐의로 고소 당했다. 이 원장은 자신을 고소하면 고3 수강생들이 시험을 망친다면서 선처를 호소했다.

지난 11일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 세 아이를 홀로 키우는 제보자 A씨는 중학교 3학년 큰 아이가 7년간 믿고 다닌 학원에서 이 같은 일을 당했다고 토로했다.

A씨는 “출장이 많은 직업이라 강의 후 자습도 시키는 이 학원이 애들한테 좋다고 생각해서 보냈고, 큰애를 포함해 세 아이 모두 7년간 다닐 만큼 신뢰해 왔던 학원이었다”며 “원장이 학원 마치고도 애들과 놀아주기도 해서 아주 만족하던 중 실망스러운 일이 벌어졌다”고 말문을 열었다.

그는 지난 달 담임교사로부터 “학원 원장이 아이의 머리를 화살표 모양만 남기고 삭발하고, 눈썹도 다 밀었다고 한다”며 “아이가 원하지 않는 상황에서 학원 원장의 행동은 아동학대이자 인권 침해로 보인다. 강력한 항의와 조치 부탁드린다”는 연락을 받았다.

당시 A씨는 지방 출장을 다녀와 이런 상황을 모르고 있었다고 한다.

A씨는 “전에도 학원 원장이 아들에게 벌을 주겠다면서 강제로 머리를 삭발한 적이 있었다”며 “이렇게 심하게 괴롭히는걸 몰랐는데, 이번에는 이대로 넘어갈 수 없겠다 싶어서 아들에게 직접 학원에서 있었던 일을 물어봤다”고 말했다.

그러자 아들은 “제가 싫다고 했는데, 원장이 강제로 머리를 밀었다”며 “시키는 대로 하지 않으면 축구선수 호나우두처럼 머리를 밀어버리겠다고 협박했다”고 털어놨다.

A씨는 “학원장은 아들을 수개월 동안 때리고 있었다. ‘초사이언도 한번 죽으면 더 강해지는 것처럼 성기도 단련해야 한다’면서 중요 부위를 폭행했다”며 “그곳을 맞을 때도 아픈 척하면 몇 대 늘어나고, 참고 웃으면 몇 대 빼주겠다고 했다더라”라며 분통을 터뜨렸다.

알고 보니, 원장은 올 7월부터 A씨 아들의 중요 부위를 때리기 시작했다. 처음에는 얇은 고무줄로 때리다가 나중에는 두꺼운 고무줄로 성고문을 이어갔다는 것.

뿐만 아니라 원장은 A씨 아들에게 강제로 노래를 부르게 하거나 춤을 추게 했고, 다른 사람이 먹던 ADHD 약을 먹이기도 했다.

그럼에도 A씨 아들은 “피해 사실을 부모님께 말하면 원장이 수단과 방법을 가리지 않고 보복할까 봐 무서워서 얘기할 수 없었다”며 “누나나 여동생까지 보복할까 봐 말을 더 못했다”고 털어놨다.

A씨 아들은 표정이나 외모만으로 오랫동안 공개적으로 폭행을 당하자 자신이 정신적으로 문제 있거나 아픈 아이가 아닐까?라는 의문을 품을 정도로 가스라이팅을 당해 온 것으로 전해졌다.

A씨는 아들의 피해를 경찰에 신고했고, 경찰에서는 원장의 휴대전화와 학원 CCTV 등을 압수해 포렌식하고 있다. 원장과 함께 폭력에 가담한 학생들은 학교폭력위원회에서 심의 중이다.

한편, 원장은 “제발 용서해달라. 날 고소하면 수능 준비하는 고3 수강생들이 시험을 망친다”라며 선처를 호소하고 있다.