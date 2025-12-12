[헤럴드경제=박연수 기자] 주얼리 브랜드 ‘디디에 두보’가 다가오는 크리스마스와 연말, 소중한 사람에게 마음을 전하기 좋은 ‘주얼리 기프트’를 추천한다고 12일 밝혔다.

디디에 두보는 매년 소비자들 신규 홀리데이 컬렉션부터 꾸준히 인기인 스테디셀러까지 다양한 목걸이를 연말 선물로 제안하고 있다.

올해 추천 제품은 지난달 브랜드 앰버서더 고윤정과 함께한 ‘2025 FW 홀리데이 캠페인’에서 선보인 신제품이다. 절제된 아름다움과 은은한 반짝임이 어우러져 고급스러운 선물로 각광받고 있다.

’미스 두 더블 디 목걸이’도 인기다. 디디에 두보의 아이코닉 모티브인 ‘D’ 디자인을 입체적으로 표현한 것이 특징으로 다양한 스타일에 매치하기 용이하다.

디디에 두보 관계자는 “크리스마스와 연말을 앞두고 마음을 표현할 선물을 고민하는 고객들을 위해 진심과 품격을 모두 전할 수 있는 주얼리 아이템을 제안한다”며 “감각적인 디자인과 뛰어난 제품력으로 높은 소장가치를 자랑하는 디디에 두보 주얼리로 빛나는 연말을 선물하시길 바란다”고 전했다.