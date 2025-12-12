갤럽 “통일교 與인사 연루 의혹 일부 영향 추정”

[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 직전 조사 대비 6%포인트(p) 하락한 56%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다.

12일 한국갤럽이 지난 9∼11일 전국 만 18세 이상 성인 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 56%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 이는 일주일 전 조사(62%)보다 6%p 하락한 수치다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 지난주보다 5%p 상승한 34%를 기록했으며, ‘의견 유보’는 9%였다.

이 대통령의 직무수행을 긍정 평가한 이유는 ‘외교’(28%), ‘경제·민생’(14%), ‘소통’·‘직무 능력·유능함’·‘전반적으로 잘한다’(이상 7%), ‘추진력·실행력·속도감’(3%) 순으로 나타났다.

부정 평가 이유는 ‘경제·민생’(15%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(9%), ‘전반적으로 잘못한다’(6%), ‘독재·독단’·‘정치 보복’(이상 5%) 등의 순이었다.

한국갤럽은 “최근 대통령이 엄정 수사 지시한 통일교 금품 수수 의혹에 여당 인사들도 연루된 것으로 알려졌다”며 “이 사안은 이번 주 대통령 직무 부정 평가 이유로 직접 언급되진 않았으나, 대통령과 여당에 대한 전반적 인식에 일부 영향을 준 것으로 추정된다”고 분석했다.

정당 지지도는 민주당 40%, 국민의힘 26%로 각각 집계됐다. 민주당 지지도는 지난주보다 3%p 떨어졌고 국민의힘 지지도는 2%p 올랐다. 개혁신당 4%, 조국혁신당 3%, 진보당 1%로 나타났다. 무당층은 26%였다.

한국갤럽은 “8월 중순 이후 여당 지지도 40% 내외, 국민의힘 20%대 중반 구도가 이어지고 있다”고 설명했다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 45.5%, 응답률은 11.5%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.