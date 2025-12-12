개혁신당 ‘민주당 정치자금 특검’ 제안에 국힘 호응 민주당 “野 정치공세 신경쓸 사안 아냐, 판 키우려는 의도” 박지원 “국수본에서 밝혀야, 특검 바로 시작하는 경우 없어”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 내 장관급 중진 국회의원의 통일교 연루 의혹이 번지면서 2차 특검으로 내란청산을 완수하겠다던 방침에 차질이 불가피해졌다는 평가가 나온다. 이에 야권에서는 ‘통일교·민주당 정치자금 특검’을 본격 띄우며 대여 공세를 높이고 있다. 민주당은 야권의 특검 요구를 정치 공세로 규정하고, 경찰 수사부터 지켜보자는 원칙적 입장을 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 12일 국회에서 최고위원회의 후 기자들과 만나 “통일교 문제 관련한 야당의 특검 요구가 있다”며 “전형적인 특검 흔들기와 물타기 정치공세로 규정하고 일축한다”고 강하게 밝혔다. 국민의힘과 개혁신당이 ‘통일교 민주당 정치자금 특검’을 주장하고 있으나 특검할 만한 사안이 아니라는 취지다.

반면 이준석 개혁신당 대표는 페이스북을 통해 “민주당이 의혹을 털어내고 싶다면 이 사안에서 자유로운 정당이 추천하는 특검을 받아야 한다”며 “개혁신당이 통일교의 민주당 인사들에 대한 정치자금 제공 의혹에 대한 특검 후보를 추천하겠다”고 강조했다. 그러면서 이 대표는 “민중기 특검의 이야기가 맞다면 민주당이 좋아하는 방식대로 신규 특검으로 해결하자”고 덧붙였다.

송언석 국민의힘 원내대표도 페이스북에 “오늘 이준석 대표가 ‘통일교 민주당 정치자금 제공사건에 대한 특별검사’ 임명을 제안했다”며 “국민의힘과 함께 명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 특검으로 이뤄내 봅시다”고 화답했다.

민주당은 윤 전 본부장 진술 외에 근거가 부족한 만큼 경찰 수사부터 지켜봐야 한다는 원칙론을 내세웠다. 아울러 ‘특검은 기존 수사가 제대로 되지 않을 때 해야 한다’는 이유도 들었다. 이와 관련 박지원 민주당 의원은 “허황된 얘기인가부터 국가수사본부에서 잘 밝혀내야 하고, 그 수사가 미진할 때 특검으로 가는 거지 바로 특검으로 시작하는 경우는 없다”며 “이번 3대 특검은 윤석열 검찰에서 안 했기 때문에 특검으로 간 것”이라고 말했다.

다만 여당에 대한 야권의 통일교 특검 요구가 거세지는 상황에서 3대 특검을 종합 연장하는 ‘2차특검’ 주장이 무색해졌다는 기류도 읽힌다. 앞서 정청래 민주당 대표는 내란청산이 마무리되지 않은 채 수사 기간이 끝나가는 만큼 미진한 부분을 모아 2차 종합 특검을 추진해야 한다고 공언해 왔다. 이와 관련 당 관계자는 “2차특검 관련해서는 사실 당내에서 합의된 게 아니다”며 “지도부와 같이 고민해보는 선인데 메시지가 너무 빨리 나갔다”고 밝혔다.

박상혁 민주당 원내소통수석부대표는 KBS라디오에서 “국민이 이해되지 않는 부분들이 있기 때문에 저희가 그런 부분들은 이제 2차 특검을 통해서 해야 하는 것이 아니냐 이런 생각을 가지고 있다”면서도 “당 3대종합특검 특위에서 어떤 게 미진한 건지 일단 정리한 다음에 저희들이 어떻게 대응할지를 좀 말씀드리겠다”고 말했다.

한편 민주당의 통일교 연루 의혹은 김건희 특검팀의 수사 과정에서 제기됐다. 김건희 여사와 권성동 전 국민의힘 의원에게 금품을 제공한 혐의로 재판을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부장이 국민의힘뿐 아니라 민주당 국회의원에게 금품을 제공했다는 취지로 진술했다고 알려지면서다. 특검법상 수사 대상이 아니라는 김건희특검팀의 판단에 따라 민주당 통일교 연루 의혹은 경찰 국가수사본부로 이첩된 상황이다.