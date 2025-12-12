기저귀 파우치 제작부터 포장·전달…참여형 사회공헌 펼쳐

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데물산이 ‘2025 토닥토닥! mom편한 해피박스’ 사회공헌 프로그램을 통해 서울시 내 영유아를 양육하는 미혼한부모 100가정을 지원한다고 12일 밝혔다.

롯데물산은 지난 2017년부터 해피박스 전달 행사를 진행해 왔다. 올해까지 누적 1000세대를 지원했다. 기존 송파구 관내 저소득 1인 가구를 중심으로 진행하던 연말 지원 사업은 올해 서울시 영유아 돌봄 가정으로 확대·전환했다. 실질적 돌봄 지원 강화와 임직원 참여 확대가 핵심이다.

이번 ‘해피박스’는 적외선 귀체온계, 담요, 아기 간식, 기저귀 파우치 등 아기용품과 기초 화장품 등 부모용품으로 구성했다. 약 100명의 임직원이 기저귀 파우치 제작에 동참했다. 또 사내 주니어보드 구성원들이 해피박스 포장과 물품 전달 활동에 동참했다.

김혁신 롯데물산 CSV팀장은 “해피박스는 임직원들이 직접 손으로 제작해 정성을 담는 활동이라는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “앞으로도 지역 사회와 상생할 수 있는 나눔 문화 확산에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 롯데물산은 지역사회와 상생을 위한 사회공헌 활동을 지속해 왔다. 롯데월드타워·몰 내 문화시설로 송파구 내 장애인들을 초청해 문화 체험을 제공하는 ‘롯타 장애인 문화데이’, 어린이 놀이형 교육 프로그램 ‘세이프 타워, 키즈 히어로’, 사회복지사의 노고를 격려하는 ‘롯데월드타워 힐링 콘서트’ 등 다양한 행사를 기획하며 나눔을 실천하고 있다.