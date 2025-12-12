기재부 12월 최근 경제동향(그린북) 발표 내수 개선과 반도체 중심 수출 호조 영향 연휴 여파 월별 지표 변동성은 커져

[헤럴드경제=양영경 기자]정부가 소비를 비롯한 내수 개선과 반도체 중심의 수출 호조가 맞물리며 경기가 회복세로 돌아서 상반기의 부진에서 벗어나는 모습을 보이고 있다고 진단했다. 다만 장기간 연휴 등으로 생산과 소비를 포함한 주요 경제지표의 월별 변동성이 큰 점은 경계해야 한다고 밝혔다.

기획재정부는 12일 발간한 ‘12월 최근 경제동향’(그린북)에서 “최근 우리 경제는 소비 등 내수 개선, 반도체 중심 수출 호조 등으로 경기가 회복 흐름을 보이며 상반기 부진에서 벗어나는 모습”이라고 평가했다.

지난달과 비교하면 경기 회복의 근거가 ‘반도체 호조’에서 ‘반도체 중심 수출 호조’로 더 명확히 표현됐지만, 전반적인 경기 진단은 비슷한 수준을 유지했다.

취약부문을 중심으로 한 고용 애로의 지속, 건설투자 회복 속도, 미국의 관세 부과 영향 등 불확실성이 남아 있다는 평가도 전달과 크게 다르지 않다.

다만 생산·소비 등 주요 지표가 장기간 연휴의 영향으로 월별 변동성이 크게 나타났다는 점이 새롭게 언급됐다. 이는 산업생산 지표가 5년 8개월 만에 최대폭 감소한 상황 등을 반영한 것으로 보인다.

10월 전산업생산은 2.5% 감소해 지난 2020년 2월(-2.9%) 이후 가장 큰 폭의 감소를 기록했다.

특히 광공업 생산이 4.0% 줄어든 가운데, 반도체 생산이 26.5% 급감하며 1982년 10월(-33.3%) 이후 43년 만에 최대폭 감소를 기록해 전체 생산 부진의 핵심 요인으로 작용했다. 인공지능(AI) 확산에 힘입어 글로벌 반도체 수요가 증가하는 흐름과는 별개로, 9월 반도체 생산이 20% 안팎으로 급증했던 기저효과의 영향이 큰 것으로 풀이된다.

산업생산은 지난 4∼5월 마이너스를 기록한 뒤 6∼7월에 플러스로 전환됐으나, 8월에는 다시 0.3% 감소했다가 9월에 1.3% 증가하는 등 월별로 들쭉날쭉한 흐름을 보인다.

반도체 생산이 기저효과로 급락하면서 투자 지표 역시 부진한 모습을 보였다. 설비투자는 전월 대비 14.1% 감소했다. 반도체 제조용 기계 등 기계류(-12.2%)·운송장비(-18.4%) 등에서 감소세가 뚜렷했다.

10월 건설기성은 20.9% 줄어 지난 1997년 7월 관련 통계작성 이후 최대폭 감소했다. 이는 명절로 인한 조업일수 축소의 영향이 큰 것으로 분석됐다. 건설 수주 역시 작년 동월 대비 41.6% 감소했다.

반면 소비 지표는 회복 흐름을 보였다. 10월 재화 판매를 보여주는 소매판매는 전달보다 3.5% 증가하면서 석 달 만에 플러스로 돌아섰다. 2023년 2월(6.1%) 이후로 2년 8개월 만에 가장 높은 증가율이다. 통계적 기저효과에 더해 추석 명절 소비증가, 소비쿠폰 효과 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

기재부는 “11월 소매판매에는 양호한 소비자심리지수, 방한 중국인 관광객 증가 등이 긍정적 요인, 승용차 내수 판매량 및 할인점 카드승인액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 전망”이라고 판단했다.

11월 취업자 수는 1년 전보다 22만5000명 증가했고, 물가는 2.4% 상승했다. 조성중 기재부 경제분석과장은 “물가의 경우 전체적인 지수 자체가 올라가는 상황은 아니지만 농산물·석유류에서 상승세가 커서 생활물가 부담은 국민께서 느낄 수 있을 것 같다”면서 “환율 상승도 물가 부담으로 작용하고 있는 만큼 물가에 대한 대응을 강화하려고 한다”고 했다.

글로벌 경제에 대해서는 주요국 관세 부과에 따른 통상환경 악화 등으로 국제금융시장 변동성이 지속하고 교역·성장 둔화가 우려된다고 기재부는 진단했다.

기재부는 “향후 성장 모멘텀 확산을 위해 2026년 예산이 내년 초부터 신속히 집행될 수 있도록 사전절차를 철저히 준비하는 등 내수 활성화 노력을 강화하겠다”면서 인공지능(AI) 대전환·초혁신경제 선도프로젝트, 생산적 금융 등 성장잠재력 확충에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.