WSJ “내년 추가 인하, 변수는 ‘정치’ 아닌 ‘고용 둔화’” 파월 “고용지표 실제보다 부풀려졌을 가능성” 언급 민간 지표서도 고용 둔화 심화 지적...내년 금리인하 ‘최대 변수’로 주목

[헤럴드경제=서지연 기자]미국 연방준비제도(Fed·연준)가 지난 10일(현지시간) 기준금리를 0.25%포인트 낮추면서도 끝내 신중했던 ‘추가 인하’ 신호에 대해 고용지표가 핵심 변수가 될 것이란 분석이 나온다.

미 경제매체 월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) “앞으로 금리를 결정하는 주체는 정치가 아니라 경제 지표”라며, 특히 고용 둔화가 금리 경로의 핵심 결정 요인이 될 것이라 내다봤다.

WSJ는 “제롬 파월 연준 의장은 금리 인하를 단행했지만, 금리 인하가 ‘생각보다 훨씬 어렵다’는 메시지를 트럼프 대통령에게 보냈다”고 전했다. 이번 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 반대표가 3명(동결 주장 2명·0.50%포인트 인하 주장 1명)이나 나왔다. 최종 결정에 3명이나 반대할 정도로 연준이 분열된 것은 2019년 이후 6년만이다. 그만큼 현 경제 상황과 기준금리의 경로에 대한 이견이 팽배하다는 것이다.

연일 큰 폭의 기준금리 인하를 부르짖는 도널드 트럼프 미국 대통령의 바람과 달리, 기준금리 인하에 부정적인 위원들도 많다. 점도표에 보면 전체 참석자 3분의 1에 해당하는 인사가 추가 인하에 사실상 반대한 것으로 나타났다. 내년 금리 인하가 필요 없다고 본 위원도 7명에 달했다.

WSJ은 “향후 금리를 결정하는 가장 강력한 기준은 고용 데이터의 방향성”이라며 내년 금리의 향방을 가르는 핵심 변수가 고용지표라 봤다. 이는 전날 파월 의장의 조심스런 지적과도 궤를 같이 한다. 파월 의장은 기자회견에서 “최근 고용 보고서가 실제보다 부풀려졌을 가능성이 높다”며 “정기 수정이 이뤄지면 4월 이후 고용 증가분이 대부분 사라질 수 있다”고 지적했다. 그동안 이어져 온 ‘느린 채용·느린 해고(lazy labor market)’의 균형이 무너지는 조짐이 포착됐다는 뜻이다.

미국 노동부가 사용하는 ‘출생-사망(Birth-Death) 모델’은 신규 창업·폐업 기업을 직접 조사하기 어려운 한계를 보완하기 위한 추정 방식이다. 그러나 최근 이 모델이 고용을 지속적으로 과대 추정해, 매년 수십만 개 일자리가 뒤늦게 하향 조정되는 문제가 반복돼 왔다. 미 노동통계국(BLS)은 이 같은 오류를 인정하고 모델 개선 방안을 발표한 상태다. 개편 모델은 내년 2월부터 적용된다. 그 때까지는 정부의 통계에서도 고용이 과다 계상돼, 이후 수정되는 일이 반복될 수밖에 없다.

고용 둔화 조짐은 민간 분석에서도 감지된다. 데이비드 메리클 골드만삭스 이코노미스트는 “의료부문을 제외한 모든 산업의 고용 증가율이 최근 6개월 평균 마이너스를 기록했다”며 “고용 쇼크가 누적될 경우 연준 내부의 매파적 기류 역시 약해질 수 있다”고 말했다.

WSJ 역시 “고용이 실제로 둔화되기 시작한다면, 지금의 매파적 반대는 쉽게 무너질 수 있다”고 전망했다. 트럼프 대통령은 지난 10일에도 0.25%포인트 인하에 만족하지 못하고 “(금리를)최소 2배 더 내렸어야 한다”며 연준에 공개 압박을 이어갔다. 그러나 KPMG의 수석 경제학자인 다이앤 스웡크는 “연준 위원 구성에 큰 변화가 없는 한 금리 인하에 대한 엄청난 반발이 있을 것”이라고 내다봤다. 시장은 내년 1월 FOMC에서 파월 의장이 어떤 신호를 새롭게 내놓을지 촉각을 곤두세우고 있다.