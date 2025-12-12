아우토 자이퉁 전동화 SUV 비교 평가서 1위 쾌적한 실내, 다양한 편의사양 등 호평 “글로벌 최고 수준 전동화 경험 전달할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차는 플래그십 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 아이오닉 9이 독일 유력 자동차 전문지 ‘아우토 자이퉁’이 최근 실시한 전동화 SUV 비교 평가에서 BMW, 볼보, 폴스타의 경쟁 모델을 제치며 1위에 올랐다고 12일 밝혔다.

자동차 산업의 본고장 독일에서 발행되는 아우토 자이퉁은 유럽 소비자들에게 높은 신뢰를 받는 매체로, 이들의 평가 결과는 차량 구매 시 중요한 기준으로 활용된다.

아우토 자이퉁은 아이오닉 9을 비롯해 BMW ‘iX’, 볼보 ‘EX90’, 폴스타 ‘폴스타 3’ 4개 모델을 ▷차체 ▷주행 편의 ▷파워트레인 ▷역동적 주행 성능 ▷친환경·경제성의 5가지 항목으로 평가했다.

이 평가에서 아이오닉 9은 전기차 전용 플랫폼 E-GMP에 기반한 동급 최고 수준의 실내 공간을 높게 평가받았다.

아우토 자이퉁은 아이오닉 9이 “여섯 명이 탑승해도 여유롭게 이동할 수 있는 차”라며 비교 대상 모델보다 넓고 쾌적한 실내에 높은 점수를 줬다.

또 2열 시트의 레그 레스트를 전동식으로 조절할 수 있고, 3열 시트는 전자식 스위치로 접을 수 있으며, 적재 공간도 경쟁 모델 대비 압도적이라는 평가로 아이오닉 9의 편리한 공간 활용성에 관해서도 긍정적인 평가를 내렸다.

아우토 자이퉁은 아이오닉 9에 커넥티비티 사양이 대거 탑재됐다며 적절한 인포테인먼트 시스템의 위치, 신속한 반응 속도, 이해하기 쉽도록 논리적으로 구성된 메뉴, 무선 안드로이드 오토·애플 카플레이를 통해 차량에 콘텐츠를 전송하고 무선 충전이 가능한 점 등을 호평했다.

이 외에도 UV-C 살균 수납함, 액티브 로드 노이즈 컨트롤 기능이 포함된 보스 사운드 시스템 등 편의사양과 충전소 경유 경로 안내 등에 필수적인 커넥티비티 서비스도 긍정적으로 평가했다.

현대차 관계자는 “아이오닉 9이 저명한 독일 전문지 비교 평가에서 우수한 기술력과 상품성을 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 고객에게 글로벌 최고 수준의 전동화 경험을 전달하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 아이오닉 9은 ▷유로 NCAP 최고 등급 ‘별 다섯’ ▷미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 안전 평가 ‘톱 세이프티 픽 플러스’ 등급을 획득했다.