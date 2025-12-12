[헤럴드경제=이원율 기자]마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 11일(현지시간) 러시아가 유럽을 ‘조부모 때’ 규모로 침공할 수 있다고 경고했다.

AFP통신 등에 따르면 뤼터 총장은 이날 뮌헨안보회의(MSC) 주최로 독일 베를린에서 열린 콘퍼런스 중 “러시아의 다음 목표는 우리”라며 “우리는 조부모와 증조부모가 겪은 규모의 전쟁에 대비해야 한다”고 주장했다.

이는 20세기 초중반 유럽에서 발발한 제 1·2차 세계대전을 의미하는 것으로 풀이된다.

유럽 안보 당국자들은 러시아가 3~4년 내 유럽 내 나토 회원국을 침공할 수 있다고 경고하고 있다.

뤼터 사무총장은 많은 동맹국이 시급성을 인식하지 못하고 시간은 자기 편이라고 믿는다며 회원국의 재무장을 거듭 강조했다.

그는 러시아가 우크라이나 영토를 점령하면 나토 회원국과 국경선이 길어지고 결국 무력 공격 위험도 커져 국방비 지출 또한 크게 늘어날 것이라고 전망했다.

뤼터 사무총장은 종전 협상과 관련해 “푸틴(블라디미르 푸틴 러시아 대통령)을 시험해보자. 그가 정말 평화를 원하는지, 학살이 계속되는지를 바라보자”고 했다.

또 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해 “푸틴을 협상 테이블로 이끌 수 있는 유일한 인물”이라고 했다.

뤼터 사무총장은 앞서서도 브뤼셀 나토 본부에서 열린 기자회견에서 “우리 모두 우크라이나에 대한 전쟁이 정의롭고 지속적인 평화로 끝나도록 노력하고 있다”며 “이를 현실로 만들기 위해 미국 주도로 진행하는 노력을 환영한다”고 밝힌 바 있다.

당시 뤼터 사무총장은 “이러한 지속적 노력이 종국에는 유럽에 평화를 회복할 것으로 확신한다”고 했다.

그는 우크라이나의 나토 가입 가능성이 열려 있다고 하면서도 현재로서는 “그것에 대한 합의는 존재하지 않는다”고 덧붙였다.