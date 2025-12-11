타설된 콘크리트 굳어 구조 난항 소방대원, 호미로 긁어내며 수색 이어가

[헤럴드경제=경예은 기자] 소방당국이 광주대표도서관 신축 공사장 붕괴 사고 현장에서 밤샘 수색·구조 작업을 이어가고 있다.

소방당국에 따르면 11일 도서관 공사 현장 붕괴 사고로 매몰된 작업자 4명 중 구조된 2명은 모두 사망했으며, 나머지 2명에 대한 수색과 구조 작업이 밤새 진행된다.

당국은 야간 시야 확보가 어려운 만큼 추가 붕괴 위험을 고려해 현장 안정화 작업을 병행하고 있다.

현재 대형 크레인 2대를 동원해 H빔과 콘크리트 구조물을 고정하는 동시에 열화상카메라 등 첨단 장비를 활용해 아직 위치가 파악되지 않은 실종자 2명을 찾고 있다.

앞서 사망자 2명 중 1명은 사고 발생 약 1시간 만에 위치가 확인됐으나 철골과 콘크리트 잔해가 얽혀 구조가 지연되면서 오후 8시13분에서야 수습됐다.

다른 1명은 오후 2시52분 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

현장에서는 이날 타설된 콘크리트가 시간이 지나 빠르게 굳어지면서 구조 난항이 빚어지고 있다.

대원들은 양생을 늦추기 위해 물을 뿌리고 호미로 콘크리트를 긁어내며 구조 작업을 진행중이다. 또 수백개에 이르는 철근도 일일이 절단기로 잘라내는 상황이다.

붕괴된 콘크리트 구조물의 길이는 기둥 간 간격인 약 48ｍ로 추정된다. 구조 당국은 사고 당시 영상 분석을 토대로 위치가 확인되지 않은 두 작업자가 잔해와 함께 매몰됐을 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

소방 관계자는 “안정화 작업과 수색 작업을 병행하며 실종자를 신속하게 찾아낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.