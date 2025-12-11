남부권 산불대응 거점 확보로 산불 상시화·대형화 속 인프라 구축 경남도, 초동 진화체계 구축으로 산불 ‘골든타임’ 사수

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 남부권 산불 대응을 전담할 국가 산불 컨트롤타워 ‘국립 남부권 산불방지센터’가 내년 경남에 들어선다. 기후변화로 산불이 상시화·대형화되는 가운데 경남·전남·전북을 아우르는 권역 대응 체계가 마련돼 산불 ‘골든타임’을 확보하는 기반이 갖춰지게 됐다.

경남도는 11일 브리핑을 통해 내년도 정부 예산에 남부권 산불방지센터 건립 사업비 17억6000만원 전액 국비가 반영되면서 설치가 확정됐다고 밝혔다. 도가 지난해부터 사업의 필요성과 시급성을 지속 건의한 끝에 새정부 국정과제(산림재난 총력 대응)에 이어 예산까지 확보한 것이다.

센터는 산림청이 총괄하는 국가 산불 대응 협업 기관으로 지자체·소방청·기상청·국립공원 등 유관 기관이 한데 모여 산불 진화자원과 장비를 통합 운영하는 통합지휘본부 역할을 맡는다. 지금처럼 각 도가 개별적으로 헬기와 장비를 운영하는 방식에서 벗어나 대형 산불 발생 시 보다 신속한 자원 배분과 현장 대응이 가능해진다.

조직은 1센터 5개 과(운영지원과·상황총괄과·진화지원 1·2·3과)로 구성되며 총 36명이 배치될 예정이다. 사업비는 리모델링 및 운영 준비에 투입된다.

입지의 경우 경남도가 진주·함양 두 곳의 폐교 및 국유지를 산림청에 제공해 후보지로 검토하지만, 함양이 유력한 것으로 알려졌다. 산림청은 검토를 마치는 대로 내년 초 시설 조성에 착수해 내년 하반기 부분 운영을 목표로 하고 있다.

경남이 남부권 거점으로 선정된 배경에는 최근 산불 발생 양상의 변화가 있다. 기온 상승과 강수 패턴 변화로 겨울·봄철 건조가 심해지면서 경남은 전남·전북보다 눈이 적게 오는 기후 특성상 산불 위험도가 더욱 높다는 평가를 받아왔다. 2022~2024년 밀양·산청·하동 등에서 대형 산불이 잇따르며 국가 차원의 대응체계 필요성이 부각된 점도 영향을 미쳤다.

경남도는 올해부터 도 차원의 대응 전략 마련에도 속도를 내고 있다. 도내 약 18만9000ha를 입산통제구역으로 지정하고 1044㎞ 등산로 폐쇄, 산불예방 캠페인, 찾아가는 홍보, 현수막·마을방송 등 예방 대응을 강화했다.

김용만 환경산림국장은 “남부권 산불방지센터는 산불 대형화와 연중화에 대응하는 국가 전략시설”이라며 “초동진화를 통해 도민 안전을 지키고 피해를 최소화하도록 산불 대응체계를 빈틈없이 구축하겠다”고 말했다.