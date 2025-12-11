‘희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’ 동참해 3,000만원 후원

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] KMI한국의학연구소(이하 KMI)는 영등포구(구청장 최호권)가 진행하는 관내 취약계층을 위한 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’에 올해도 동참한다고 9일 밝혔다.

’희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업‘은 어려운 이웃들을 위한 모금활동을 통해 취약계층과 저소득 대상자에게 온정의 손길은 전하는 사업으로, KMI는 지난 2022년부터 후원을 이어오고 있다.

KMI의 후원금 3,000만원은 ▲발달장애 청소년을 위한 치유농업 지원 ▲장애인 가정의 비장애 형제·자매 청소년 대상 현장 체험학습 및 대학 탐방 지원 ▲지역사회 인식 전환 캠페인 등에 쓰일 예정이다.

지난 4일 영등포구청에서 진행된 후원식에는 최호권 영등포구청장, KMI 이태근 ESG운영총괄단장, 김미숙 여의도검진센터장 등 관계자들이 참석했다.

KMI 김순이 회장은 “KMI와 영등포구청은 관내 취약계층과 저소득층을 돕기 위해 2019년부터 다양한 사회공헌사업을 함께 진행하고 있다”며, “앞으로도 다양한 나눔을 위한 지역사회 사회공헌 사업에 적극 나서겠다.“고 말했다.

KMI한국의학연구소(이사장 이광배)는 1985년 설립된 건강검진기관으로 현재 서울 3곳(광화문, 여의도, 강남)과 지역 5곳(수원, 대구, 부산, 광주, 제주) 등 전국 8개 지역에서 건강검진센터를 운영하고 있으며, 질병의 조기발견과 예방, 국민건강 증진을 위한 활동과 더불어 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.