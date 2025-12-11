[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]인공지능(AI) 시대 ‘인간 중심 대전환’을 화두로 세계 석학들이 한자리에 모인 2025 경기국제포럼이 AI·기후·돌봄·노동의 미래 비전을 제시하며 11일 고양 킨텍스에서 막을 내렸다.

김대순 경기도 행정2부지사는 폐회사를 통해 “기술은 모두를 위한 것이고, 기술을 어떻게 사용할지 결정하는 인간의 선택이 미래를 결정한다는 점을 다시 확인했다”며 “여러분의 참여와 통찰이 2025 경기국제포럼을 실천적 정책 플랫폼으로 성장시키는 힘이 됐다”고 말했다.

이어 “경기도는 포럼에서 제시된 통찰을 세심히 검토하고 국내외 지방정부, 국제기구 등과 협력을 확대해 대전환 시대의 변화를 선도하는 책임 있는 지방정부로서의 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.

이번 포럼에서는 AI 연구·개발과 AI 시대 경제·노동정책 담론의 세계적 석학들이 직접 강연과 토론을 펼쳐 눈길을 끌었다.

기조연설에서 ‘현대 인공지능의 아버지’로 불리는 위르겐 슈미트후버(Jürgen Schmidhuber) 사우디 KAUST 교수가 AI 기술 발전의 역사를 짚으며 누구나 강력하고 투명한 AI를 활용하는 ‘모두를 위한 AI(AI for All)’의 가능성을 강조했다. 또한 AI 시대 경제·노동정책 담론을 주도하는 스타작가 다니엘 서스킨드(Daniel Susskind) 런던 킹스칼리지 연구교수가 기존 경제성장 담론의 이익과 비용을 재조명하며, AI로 인해 인간의 노동이 대체되는 시대 변화하는 일자리의 미래에 대한 강연을 펼쳤다.

개막 대담은 김동연 지사가 좌장을 맡고 세계은행(World Bank)의 크리스틴 젠웨이 창 디지털기반 글로벌 디렉터가 패널로 참여한 가운데 기조연설자 2인과 함께 ‘대전환 시대, 새로운 포용적 사회 설계’라는 주제로 진행됐다.

대담에서는 기술은 목적이 아니라 인간을 위한 수단이며, 공정성·책임성·포용성은 AI 시대의 핵심 규범이라는 점과 함께 인간 중심 전환은 지방정부‧국가‧국제사회의 협력이 있어야 가능하다는 원칙이 제시됐다.

특히 서스킨드 교수는 경기도의 기회소득에 대해 “깊이 감명받았다”며 “사회적 가치를 창출하지만, 시장에서는 경제적 보상을 받지 못하는 ‘미스매치’를 해결한다는 점에서 인상적인 정책”이라고 평가하기도 했다.

개별 세션에서는▷기회: AI 기술의 발전과 사회 불평등 ▷기후: 농업과 산업이 상생하는 기후경제모델: 농촌 RE100 ▷돌봄: AI 시대 돌봄·복지의 전환-기술을 넘어 사람으로 ▷노동: 3X(AX, DX, GX) 시대의 플랫폼 경제와 일자리를 주제로 각 분야 전문가의 논의가 이틀간 이어졌다.

10일 기회세션에서는 인공지능과 디지털 플랫폼이 시민 참여, 정보 생태계, 그리고 사회적 기회 분배를 어떻게 변화시키고 있는지를 논의하고, SNS와 생성형 AI가 사회를 빠르게 변화시키며 민주주의에 기회와 위험을 동시에 가져온다는 점이 강조됐다.

기후세션에서는 기후, 에너지, 농업 전반에 걸쳐 상호 연결된 위기를 살펴보며, 해결방안으로 영농형 태양광(APV) 도입과 농촌 에너지 전환, AI와 디지털 기술을 활용한 지능형 농업, 농촌 분산에너지 통합운영 및 거래 등을 살펴봤다.

11일 돌봄세션에서는 초고령사회에서 돌봄체계가 어떻게 변화하고 있는지에 주목하며, 질병 중심 접근에서 벗어나 개인 중심·자율성 강화 모델로의 전환을 강조했다. AI는 돌봄의 인간적 요소를 대체하는 것이 아니라, 지원이 필요한 사람을 조기 발견하고 지역 자원을 연결하는 돌봄 조정자 역할을 할 것으로 논의됐다.

마지막 노동세션에서는 플랫폼 기반 초단기 노동의 확대에 따른 노동시장 구조 변화를 다뤘다. 또한 AI 시대 노동유연성 확대가 사회 불평등을 심화하지 않기 위해 기술혁신과 함께 새로운 노동 규범과 인권 보호 장치를 포함한 데이터 기반 정책 설계가 요구된다는 논의가 펼쳐졌다.

폐회식에서는 경기도의회 홍보대사로 활동하고 있는 다문화 어린이 합창단 ‘아름드리 합창단’의 공연과 함께 포럼의 각 세션의 논의사항 요약이 발표됐다.