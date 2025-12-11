사고수습본부 즉시 구성 노동장관 업무보고 후 현장 지휘 예정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관은 11일 광주대표도서관 공사장 철제 구조물 붕괴로 작업자 4명이 매몰된 사고와 관련, 사고수습본부 구성과 현장에 대한 전면 작업중지 조치를 지시했다.

노동부 본부와 광주지방고용노동청에는 중앙·지역산업재해수습본부가 즉시 구성됐다.

노동부 본부에서는 류현철 산업안전보건본부장과 오영민 안전보건감독국장이 사고 현장에 급파됐다.

또 사고 즉시 광주지방고용노동청 근로감독관이 현장에 출동해 해당 현장에 대한 작업 전면 중지 조치를 했다.

김 장관은 이날 대통령실 업무보고를 마친 직후 사고 현장을 직접 방문해 사고 수습을 지휘할 계획이다.

김 장관은 “현재는 매몰된 노동자들을 신속 구조하는 게 무엇보다 우선돼야 하는 상황”이라며 “신속하고 안전한 사고수습과 2차 사고 예방에 총력을 다하겠다”고 말했다.

이날 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 조성 중인 광주대표도서관 공사 현장에서 철제 구조물이 붕괴하는 사고가 나 현장 작업자 4명이 매몰된 것으로 추정된다.

매몰자 중 옥상층에서 작업하던 미장공 A씨는 구조대에 의해 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 사망 판정을 받았다.

나머지 3명 중 1명은 매몰 위치가 확인돼 구조 작업 중이지만, 2명은 매몰 위치조차 파악되지 못했다.