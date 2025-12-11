박찬대·한준호·천준호 등 친명계 총출동 “정부에 방향·속도 못맞춰 엇박자”

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령의 ‘대장동 변호사’였던 이건태 더불어민주당 의원(경기 부천시병·초선)이 11일 최고위원 보궐선거에 도전장을 던졌다. 이 의원의 최고위원 출마선언 기자회견에는 박찬대 전 원내대표를 비롯한 친명(이재명)계 의원들이 총출동했다.

이 의원은 이날 국회 소통관에서 “당원의 목소리를 가장 먼저 듣고 가장 먼저 움직이는 ‘직통’ 최고위원, 국정과 당을 가장 정확하게 잇는 ‘명통’ 최고위원으로 끝까지 헌신하겠다”고 말했다.

이 의원은 “새로운 대한민국에 대한 열망으로 탄생한 이재명 정부는 내란세력 심판, 외교, 민생, 경제 등에서 이미 큰 성과를 내고 있다. 민주당 또한 내란청산과 개혁입법을 위해 열심히 일했다”면서도 “그러나 정부와 엇박자로 이재명 정부가 이루고 있는 효능감을 떨어뜨리고 있다는 비판이 있다”고 말했다.

민주당 지도부 선을 긋고 있는 당정 갈등설을 거론한 것이다. 이 의원은 “정부는 앞으로 가는데 당이 다른 방향으로 가거나 속도를 못 맞춰 엇박자를 내고 있다는 것”이라며 “이재명 정부를 밀착 지원하고, 밀착 소통하는 최고위원이 절실하다”고 ‘친명’을 자처했다.

이 의원은 “저 이건태는 대장동의 변호인으로서, 법률대변인으로서 이재명 정부 탄생에 기여했고 정치검찰의 조작기소 진상을 규명하기 위해 앞장서 왔고 검찰개혁, 사법개혁에 매진해 왔다”며 “이건태가 그동안 걸어온 길, 이 대통령과의 관계를 볼 때 이재명 정부와 밀착 소통하고 밀착 지원할 가장 적임자는 저 이건태”라고 강조했다.

아울러 이 의원은 “당청 원팀을 만들 수 있는 유일한 후보, 제가 최고위원으로 ‘당청 핫라인’이 되겠다”며 “당심, 민심, 통심이 저 이건태로 통하도록 하겠다”고 했다.

이 의원은 ‘정청래 대표는 소통을 잘하고 있다고 한다. 최고위원이 되면 어떻게 밀착소통을 잘 하겠다는 것이냐’는 질문에 “정청래 지도부는 개혁법안과 정부 지원을 위해 최선을 다하고 있다”면서도 “다만 엇박자 비판이 있어서 소통을 강화할 필요가 있다. 이건태가 적임자라는 말”이라고 설명했다.

정 대표가 중점 추진하다 중단된 ‘1인 1표제’에 관해 이 의원은 “1인1표제 방향이 아니라 1인1표제에 동의한다고 했다”며 “당원 의견 폭넓게 수렴하고 숙의하고 소통하는 그런 게 필요하다고 생각한다. 최고위원이 되면 지도부와 상의해서 당내 민주주의를 강화할 필요가 있다고 생각한다”고 말했다.

이 의원의 출마선언 자리에는 이재명 당대표 체제에서 최고위원과 원내대표를 지냈던 박찬대 의원을 비롯해 한준호·천준호·김태선·이광희·이재강·김우영 의원이 참석했다. 한 의원은 이 대통령 대선 후보 당시 수행실장을 맡은 바 있다. 천 의원과 김 의원은 이 대통령 당 대표 시절 각각 비서실장과 수행실장이었다. 수행실장이었다. 이광희 의원은 친명계 최대 외곽조직으로 통하는 더민주전국혁신회의 상임대표다.

박 의원은 이 의원을 지지하는 배경을 놓고 “검찰·사법개혁이 신속하게 이뤄지지 못하는 부분에 많은 국민이 우려한다”며 “이건태 의원의 의정활동을 봤을 때 소통을 통해 보다 원활하게, 지도부가 잘 파악해 한 목소리 내는 데 적임자라고 생각한다”고 말했다.