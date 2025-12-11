송년회 후, 옷에서 냄새 안난다 공연, 뷰 등 곁들여..무제한 식음도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 송년회를 마치고 집에 가면 늘 두툼한 겨울 옷에서 냄새가 난다. 안주 냄새, 모든 술 종류가 혼합된 냄새 등.

송년회는 시끌벅적해야 제맛이고, 선술집, 실내포차 등에서 정담을 나누는게 좋다는 생각 때문에 모임 끝 냄새나는 것 정도는 불가피하게 양보해야할 것들로 여겨왔다.

하지만 이같은 분위기를 요즘 MZ들이 다 좋아하는 것이 아니기에, 호텔업계가 우아한 송년 모임 유치전에 나섰다.

뷰 맛집의 묘미, 우아한 공연 등은 실내포차에서 경험하기 불가능한 문화 콘텐츠이다.

▶서울 산과 강 풍경 보며 우리끼리만

호텔앤리조트는 기존 ‘클럽 라운지 & 바‘를 ‘럭스바(LUX BAR)’로 전면 리뉴얼해 새로운 연말 명소로 선보였다.

한강과 아차산을 아우르는 전망과 프라이빗룸을 갖춘 럭스바는 보다 품격 있는 연말 모임을 원하는 고객들의 관심을 모으고 있다. 소규모 파티부터 대관 행사까지 폭넓게 활용할 수 있다.

그랜드 워커힐 서울 16층에 자리한 럭스바는 총면적 약 500㎡ 규모의 복층 구조로, 양 측면 통창을 통해 한강 야경과 워커힐의 야간 경관을 한눈에 감상할 수 있는 개방감을 갖췄다. 2층에는 낮은 천고로 아늑함을 더한 부스 좌석 7개가, M층에는 믹솔로지스트의 시그니처 칵테일을 즐길 수 있는 바가 구성되어 있다. 1층에는 L·U·X 총 세 개의 프라이빗룸을 새롭게 마련했으며, 각각의 룸은 소규모 모임부터 특별한 이벤트까지 다양하게 활용할 수 있는 독립형 공간으로 구성됐다. 특히 한강 야경을 가장 가깝게 마주하는 X룸은 럭스바의 하이라이트 공간으로 손꼽힌다.

럭스바는 세트 메뉴 또는 30만 원 이상 보틀 주문 시 별도 이용료 없이 모든 부스 좌석·룸 사용이 가능하며, 시간제한 없이 여유로운 모임을 즐길 수 있다.

12월 한정 시그니처 칵테일 ‘문 워커(Moon Walker)’와 ‘보타닉 가든스(Botanic Gardens)’ 2종, 그리고 골드 패키징의 스파클링 와인 ‘골든 블랑 오로라’와 제철 딸기·치즈 플레이트로 구성된 ‘스페셜 스파클링 세트’가 제공된다. 은은한 루미너스 무드를 더했다.

매주 금요일·토요일에는 ‘김우상 밴드’의 라이브 공연이, 12월 24일·25일에는 크리스마스 스페셜 공연이 열린다. 12월 31일에는 한강 야경을 배경으로 새해 카운트다운 이벤트가 진행된다.

▶송년회 적당한 취기에 우아하게 물멍도

풀만 앰배서더 서울 이스트폴(Pullman Ambassador Seoul Eastpole)의 24층에 위치한 샴페인 바 ‘버블렉쓰’는 한강의 탁 트인 전망과 세련된 인테리어를 갖춘 프리미엄 대관 공간으로 꾸준한 인기를 얻고 있다.

특히 도심 한가운데에서 한강의 고요한 흐름을 한눈에 담아낼 수 있어, 연말 모임이나 프라이빗 행사를 특별하게 연출하고자 하는 고객층에게 높은 선호도를 보이고 있다. 독립형 구조의 버블렉쓰는 프라이빗한 분위기와 고급스러운 실내 디자인을 기반으로, 기업 연말 모임, 소규모 송년회, VIP 고객 행사, 브랜드 론칭 이벤트 등 다양한 목적의 연말 행사를 품격 있게 진행할 수 있는 최적의 장소다. 편안함과 집중도를 높이는 구조 설계 덕분에 프레젠테이션, 소규모 공연, 브랜드 클래스 등 다목적 연출도 용이하다.

그동안 버블렉쓰는 셰프가 큐레이션한 프리미엄 와인 디너, 샴페인 마스터 클래스, 브랜드 협업 클래스 등 다양한 하이엔드 대관 행사로 꾸준한 호응을 얻어왔다. 이러한 운영 경험을 바탕으로 고객의 취향과 행사 목적에 맞춘 맞춤형 다이닝 구성은 물론, 공간·연출·콘텐츠 전반을 아우르는 전문적인 행사 컨설팅을 제공해 한층 완성도 높은 프리미엄 모임을 지원하고 있다.

더불어 프라이빗한 공간 구조를 활용해 소믈리에와 함께하는 와인 테이스팅, 전문가가 진행하는 칵테일 클래스, 브랜드 포토존 등 MZ 세대 감성을 반영한 참여형 엔터테인먼트 구성도 폭넓게 제안하고 있다.

한강의 여유로운 풍경과 감각적인 라운지 무드, 그리고 미식·퍼포먼스가 조화를 이루는 버블렉쓰는 프리미엄 다이닝과 엔터테인먼트를 동시에 즐길 수 있는 새로운 형태의 연말 모임 공간으로 자리매김하고 있다. 특별한 연말 모임을 계획하는 고객을 위한 차별화된 선택지로 지속적인 관심을 받고 있다고 호텔측은 설명했다.

▶재즈공연 보면서 호텔 미식 여럿이 즐기기

서울 여의도의 야경과 한강을 파노라마처럼 내려다볼 수 있는 페어몬트 앰배서더 서울 29층의 모던 유러피안 레스토랑 ‘마리포사(Mariposa)’는 나비의 우아한 실루엣을 담은 인테리어와 양쪽으로 시원하게 트인 테라스, 최대 10명까지 이용 가능한 프라이빗 ‘마스터피스룸’ 등 품격 있는 다이닝 환경을 갖췄다는 평이다. 연말 모임 컨셉트는 ‘페스티브 심포니(Festive Symphony)’이다.

이번 연말 프로모션은 프렐류드(PRELUDE), 크레센도(CRESCENDO), 그랜드 피날레(GRAND FINALE)로 이어지는 음악적 흐름 속에서 와인 파티부터 크리스마스 재즈 나이트, 새해 카운트다운 등 다채로운 이벤트를 순차적으로 선보인다. ‘심포니’의 서사 구조에서 영감을 얻은 이번 시리즈는 연말의 감정선을 단계적으로 고조시키는 구성으로, 마리포사와 루프톱 바 M29에서만 경험할 수 있는 특별한 연말 엔터테인먼트 무드를 완성한다고 호텔측은 소개했다.

▶엔터테인먼트냐, 무제한 다이닝&주류냐

목시서울인사동은 연말 시즌을 맞아 서울 도심에서 특별한 모임을 즐길 수 있는 공간을 선보인다. 남산 전경을 파노라마로 조망할 수 있는 루프탑 바 ‘바 목시’는 엔터테인먼트 요소를 한층 강화한 ‘연말 엔터테인먼트 공간’을 새롭게 공개했다.

올해 루프탑바 바목시는 겨울 무드를 살린 캠프파이어 콘셉트를 도입해, 도심 속에서 따뜻하게 모여 앉아 휴식을 즐길 수 있는 특별한 분위기를 연출한다. 또한 시즌 한정으로 선보이는 치즈 퐁듀 메뉴를 통해 “올겨울, 바목시에 퐁듀”라는 감성적인 테마를 담아냈다.

연말 운영 기간 동안 바목시는 ▷그룹 및 기업 모임을 위한 세미 프라이빗 존 운영 ▷시그니처 칵테일 샹그리아와 시즌 한정 메뉴 제공 ▷사진 및 영상 촬영에 최적화된 야경 연출 등 다채로운 고객 경험을 제안한다.

‘목시 서울 명동’의 라운지 바, ‘바 목시’는 소중한 분들과 함께하는 연말 시즌을 한층 더 흥미롭고 특별하게 즐길 수 있는 무제한 다이닝 & 주류 프로모션, ‘애프터워크(After-work)’를 선보인다.

세미 뷔페 스타일의 다채로운 다이닝과 ▷스파클링 와인, ▷레드 와인, ▷하이볼, ▷생맥주 등 다양한 주류를 무제한으로 즐길 수 있는 것이 특징이며, 밤이 되면 화려한 네온사인과 함께 힙한 분위기까지 더해져, 생동감 넘치는 페스티브 무드를 완성한다.

또한, ▷젠가, ▷부르마블 등 각종 보드게임을 비롯해 ▷축구 게임, ▷아케이드 게임 등 다양한 엔터테인먼트를 즐길 수 있는 게임존도 있다.

▶칵테일쇼, 감미로운 선율..‘건배사 허세’ 없어도 즐겁다

서울드래곤시티 스카이킹덤 33층에 위치한 ‘내추럴 8 스파이 파티룸’은 각종 주류와 페어링 요리, 감미로운 재즈 공연까지 즐길 수 있는 프리미엄 하이엔드 바(Bar)와 파티룸으로 구성된 공간으로, 연말 모임 장소로 꾸준히 인기를 끌고 있다.

클래식한 바 공간에서는 다양한 종류의 정통 위스키는 물론, 월드클래스 바텐더의 칵테일과 잘 어울리는 세련된 요리들을 맛볼 수 있다. 매주 토요일 저녁에는 ‘재즈 나잇 라이브(Jazz Night Live)’ 공연이 진행돼 느긋하고 분위기 있는 시간을 선사한다. 재즈 피아니스트가 1부(21:00~21:40), 2부(22:00~22:40) 두 차례에 걸쳐 감미로운 선율을 선보인다.

프라이빗한 3개의 파티룸은 각각 다른 콘셉트로 마련돼 취향에 따라 다양한 분위기에서 여유로운 시간을 보낼 수 있어 연말연시 모임이나 이벤트 장소로 각광받고 있다. 특별한 기념일에 어울리는 데코레이션과 소품 과 케이크, 주류 등이 포함된 전용 세트 메뉴를 제공하는 ‘프로포즈 패키지’, ‘브라이덜샤워 패키지’도 운영하고 있다. ‘내추럴 8 스파이 파티룸’은 월요일부터 목요일까지는 18시~1시까지, 금요일과 토요일은 18시~2시까지 운영한다.